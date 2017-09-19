В Омске начал банкротиться известный бизнесмен
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 09:00, последнее обновление 19 сентября 2017, 09:42  •  печать

В Омске начал банкротиться известный бизнесмен

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Арбитражный суд Омской области ввёл в отношении главы ООО "Панорама-центр" Владимира Ширшова процедуру реструктуризации долгов.

Бизнесмен Владимир Ширшов подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании его банкротом, и после его рассмотрения в отношении предпринимателя запустили процедуру реструктуризации долгов, сообщают "Коммерческие вести". Финансовым управляющим бизнесмена утверждена Наталья Гвоздкова.

Владимир Ширшов в 1997 году создал ООО "Ярмарка "Панорама-Центр", а после его ликвидации по решению учредителей в феврале 2006 года, возглавил ООО "Панорама-Центр". В 2009-2010 годах в результате конфликта собственников был отстранён от управления торговым комплексом "Панорама-Центр" и долго судился по этому поводу.

Теги  •  #Арбитражный суд #банкротство #Владимир Ширшов

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