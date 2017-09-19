В Омске начал банкротиться известный бизнесмен

Бизнесмен Владимир Ширшов подал в Арбитражный суд Омской области заявление о признании его банкротом, и после его рассмотрения в отношении предпринимателя запустили процедуру реструктуризации долгов, сообщают "Коммерческие вести". Финансовым управляющим бизнесмена утверждена Наталья Гвоздкова.

Владимир Ширшов в 1997 году создал ООО "Ярмарка "Панорама-Центр", а после его ликвидации по решению учредителей в феврале 2006 года, возглавил ООО "Панорама-Центр". В 2009-2010 годах в результате конфликта собственников был отстранён от управления торговым комплексом "Панорама-Центр" и долго судился по этому поводу.