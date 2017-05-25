В Омске похитителям рачка с озера Эбейты вдвое увеличили тюремный срок

Судебная коллегия по уголовным делам Омского областного суда рассмотрела в порядке апелляции уголовное дело в отношении Андрея Ежова, Романа Денисенко, Данияра Хасенова и Газиза Бисарина. Ранее Москаленский суд Обмской области признал их виновными в грабеже, совершённом по предварительному сговору, в крупном размере.

Суд назначил Ежову четыре с половиной года в колонии строгого режима, а всем остальным - по четыре года в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать всю сумму причинённого ущерба.

Суд установил, что ночью 20 июля 2015 года омичи договорились друг с другом и приехали на поляну, расположенную рядом с аулом Кзыл-Агаш Москаленского района. Злоумышленники, угрожая сотрудникам ООО "К-Ником", похитили из кузова автомобиля 600 мешков с рачком артемией массой 4,2 тонны и стоимостью 1 млн рублей.

Прокуратура Москаленского района Омской области оспорила приговор в апелляционном порядке, посчитав наказание чрезмерно мягким. Судебная коллегия учла мнение прокуратуры и вынесла новое решение.

Андрею Ежову назначено 10 с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а Роману Денисенко, Данияру Хасенову и Газизу Бисарину - по 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда вступил в законную силу.