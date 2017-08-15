В Омске производство полипропилена выросло на 4 %

В первом полугодии 2017 года на Омском заводе полипропилена было выпущено 107 тысяч тонн продукта.

По информации Минпрома Омской области, на совместном промышленном предприятии ГК "Титан", СИБУР и "Газпром нефть" были подведены итоги первого полугодия 2017 года. За это время на Омском заводе полипропилена объём товарной продукции составил 107 тыс. тонн. Этот показатель на 4 % выше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Отметим, завод выпускает марки полипропилена, предназначенные для изготовления плёнок, волокон, тонкостенного литья, безнапорных труб и нетканого полотна. Произведенную продукцию поставляют в 20 стран мира и шесть федеральных округов РФ.