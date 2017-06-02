Облправительство объявило о создании Омского фонда развития промышленности

Сегодня, 2 июня, пресс-служба облправительства опубликовала сообщение, в котором говорится о создании новой структуры на базе Омского фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства - фонда развития промышленности.

- Пока это далеко идущая идея. Как будет принято окончательное решение, фонд микрофинансирования наряду со своей деятельностью будет заниматься и предоставлением займов промышленникам, - сообщил "Омск Здесь" управляющий фондом микрофинансирования Игорь Клюев. - Для того, чтобы заниматься в тандеме с федеральным фондом развития промышленности, нам нужно будет выполнить определённые условия. И когда будет принято решение, мы внесём необходимые коррективы в наши юридические документы и начнём работать на предмет того, чтобы заключить соглашение с федеральным фондом развития промышленности для предоставления совместных целевых займов.

В облправительстве отмечают, что основной приоритет при выдаче займов будет отдан промышленным предприятиям, внедряющим высокотехнологичную продукцию, осуществляющим техническое перевооружение или создающим импортозамещающие производства. При этом схема работы регионального фонда будет ориентирована не только на крупные предприятия, но на средний и малый бизнес.

Меры поддержки планируется оказывать на возвратной основе под пять процентов годовых.