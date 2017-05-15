Центробанк передал Омский банковский колледж академии народного хозяйства

Сегодня, 15 мая, на официальном портале правовой информации появилось распоряжение правительства РФ, в котором говорится, что предложение ЦБ РФ о реорганизации образовательных учреждений было одобрено. В течение шести месяцев банковские колледжи Центробанка будут присоединены к Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Также правительство рекомендовало руководству ЦБ РФ направить средства для финансирования мероприятий, связанных с реорганизацией.

Получить оперативный комментарий от руководства Омского банковского колледжа Центробанка не получилось. По телефону, указанному на сайте образовательного учреждения, корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что директора нет на месте и сегодня не будет.

Омский банковский колледж - единственное в Западной Сибири специализированное образовательное учреждение банковского профиля, учредителем которого является Центробанк. Здесь осуществляется подготовка и переподготовка специалистов банковского дела для 15-ти регионов России. Учреждение работает на рынке образовательных услуг с 1971 года.