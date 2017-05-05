Уголовное дело главы "Сибирского деликатеса" передают в суд

Как сообщает УМВД России по Омской области, следственным управлением завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего бывшего руководителя группы компаний по производству мясной и колбасной продукции, обвиняемого в сокрытии и отчуждении имущества в период процедуры банкротства, а также воспрепятствовании деятельности конкурсного управляющего. Речь идёт об Алексее Шамаеве – главе известного в регионе предприятия "Сибирский деликатес".

В ходе предварительного следствия было установлено, что Шамаев с января по апрель 2016 года при осуществлении процедуры банкротства предпринял действия по сокрытию части имущества предприятия. Его он продавал по поддельным документам третьим лицам. Сумма "сделки" - 15 млн руб. Также он подготовил к вывозу, но не успел реализовать имущество на сумму более 6 млн руб. В процессе следствия сокрытое и отчуждённое имущество обнаружено и изъято, передано конкурсному управляющему. Алексею Шамаеву, который находится под подпиской о невыезде, грозит до трёх лет лишения свободы.

Добавим, "Сибирский деликатес" вышел на рынок в 2000 году. Сначала это было небольшое производство в посёлке Москаленки Омской области, на котором работало 20 человек. Компания быстро развивалась, с 2004 года Алексей Шамаев начал открывать филиалы в Новосибирске, Москве и Санкт-Петербурге. К 2008 году "Сибирский деликатес" становится крупным холдингом с филиальными сетями по всей стране. Основной виде деятельности холдинга - производство и реализация быстрозамороженных мясных полуфабрикатов, колбасных изделий и мясных деликатесов. В январе 2016 года было объявлено о том, что на предприятии введено наблюдение, поскольку холдинг задолжал АО "ЮниКредитБанк" 328,5 млн руб.