В Омске сняли фильм про захват террористом детского сада

В Омске сняли фильм о захвате заложников в детском саду, основанный на реальных событиях. 28 сентября 1993 года в омском детсаду преступник взял в заложники четверых детей, воспитательницу и заведующую. Пятилетние дети находились в плену террориста шесть часов и были освобождены в ходе спецоперации. К счастью, никто из них не пострадал.

События 24-летней давности получили воплощение в проекте, который стал совместным продуктом нескольких омских телевизионных деятелей. Как рассказал заместитель директора ГТРК "Иртыш" Андрей Копейкин, являющийся одним из создателей фильма, картина продолжительностью 32 минуты была снята всего за два месяца.

- Идея возникла около двух месяцев назад. Автором идеи был не я, а мой хороший товарищ Денис Кондрахин, сотрудник пресс-службы ФСБ, в прошлом журналист из "Вечернего Омска". Он просто рассказал эту историю, и меня это зацепило, потому что хотелось уйти за рамки новостей, сделать что-то интересное, документальный фильм. Здесь, как мне кажется, идея интересная, забойная, и она легла на благодатную почву. Эта история достойна того, чтобы о ней рассказали. Тем более тогда, 24 года назад, по горячим следам все написали, рассказали об этом. Но после об этом нечасто вспоминали, и подробного исследования нет, - поделился с "Омск Здесь" Андрей Копейкин.

По словам создателей фильма, им удалось с точностью восстановить хронологию того дня. Для реконструкции событий съёмочная группа нашла точно такой же детский сад, так как в здании, где произошёл захват заложников, сейчас находится казначейство. Удалось даже поговорить с участниками тех трагических событий.

Кадры из фильма

Я загорелся этой идей ещё и потому, что там очень храбро проявила себя заведующая детсадом Татьяна Охотникова. Мы её нашли, нам удалось записать с ней интервью. Сложно было её уговорить, потому что она человек скромный и не даёт интервью. Когда мы записали с ней интервью, то поняли, что это то, что нужно и надо дальше делать. Нашлись и другие участники событий. Игорь Васильев, который был руководителем штаба, планировал операцию, шесть часов там находился, искал варианты, как успокоить террориста, как сделать так, чтобы дети не пострадали, - рассказал "Омск Здесь" Андрей Копейкин. - Мы нашли двоих детей. Это Валера Хурья, которого удалось освободить. Его поменяли на оружие, и террорист его отдал после обеда. Он рассказал о своих ощущениях, о том, что он помнит. И у нас ещё один мальчик - Сергей Чернышёв, который был там до конца, он своими глазами видел, как происходил штурм.

В процессе записи интервью выявилось много искажений и несовпадений, поэтому для точного восстановления хронологии событий пришлось просить в архиве ФСБ документы и материалы уголовного дела. В распоряжении съёмочной группы оказались уникальные кадры спасательной операции, комментарии руководителя штаба Игоря Васильева и руководителя отряда ОМОНа Николая Лукина.