В Омске начался приём заявок на международный конкурс скрипачей
Культура  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 17:33, последнее обновление 15 сентября 2017, 17:48  •  печать

В Омске начался приём заявок на международный конкурс скрипачей

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Четвёртый международный конкурс скрипачей имени Янкелевича начнётся в Омске в апреле.

Сегодня, 15 сентября, открылся приём заявок на участие в Четвёртом международном конкурсе скрипачей имени Янкелевича. По информации оргкомитета, соревноваться между собой будут музыканты в возрасте от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет.

Проходить это престижное соревнование будет в Омске с 24 апреля по 1 мая 2018 года. Заявки и видео от кандидатов будут приниматься с 15 сентября 2017 года до 15 января 2018 года.

Свои заявки нужно заполнить на официальном сайте конкурса или отправить по электронной почте на адрес: info@yankelevitch.com. Все присылаемые материалы должны быть оформлены по правилам конкурса. Имена участников, прошедших отбор, станут известны 1 февраля 2018 года.

Главный приз для будущего победителя выбрал народный артист СССР Владимир Спиваков. Победитель получит скрипку, изготовленную известным итальянским мастером Дегани в 1890 году в Венеции.

Теги  •  #заявка #конкурс скрипачей имени Янкелевича

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