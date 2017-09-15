В Омске начался приём заявок на международный конкурс скрипачей

Сегодня, 15 сентября, открылся приём заявок на участие в Четвёртом международном конкурсе скрипачей имени Янкелевича. По информации оргкомитета, соревноваться между собой будут музыканты в возрасте от 10 до 15 лет и от 16 до 25 лет.

Проходить это престижное соревнование будет в Омске с 24 апреля по 1 мая 2018 года. Заявки и видео от кандидатов будут приниматься с 15 сентября 2017 года до 15 января 2018 года.

Свои заявки нужно заполнить на официальном сайте конкурса или отправить по электронной почте на адрес: info@yankelevitch.com. Все присылаемые материалы должны быть оформлены по правилам конкурса. Имена участников, прошедших отбор, станут известны 1 февраля 2018 года.

Главный приз для будущего победителя выбрал народный артист СССР Владимир Спиваков. Победитель получит скрипку, изготовленную известным итальянским мастером Дегани в 1890 году в Венеции.