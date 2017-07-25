Режиссёр из Казани стал новым худруком "ТОП-театра"

В своем видеоблоге Натела Полежаева представила нового художественного руководителя "ТОП-театра". Им стал 32-летний режиссёр из Казани Евгений Мардер.

- Евгений Мардер – режиссёр молодой, но уже с опытом работы. И, самое главное, с хорошими педагогами. Окончив Казанское театральное училище, Евгений работал в театрах Казани, и очень хорошую практику он получил в театре "У моста" в Перми", - объяснила она.

Директор назвала режиссёра "будущей омской театральной звездой". Сам Евгений Мардер считает назначение на должность худрука большим шансом, но и большой ответственностью.

- Это, конечно, для меня большой шанс. И большая ответственность взять на себя театр в таком переходном периоде. Но я считаю этот период очень благоприятным, потому что это обновление, - прокомментировал он.

Отметим, что Натела Полежаева также прокомментировала уход предыдущего художественного руководителя Игоря Григурко. По её словам, он отработал положенные по контракту пять лет, после чего уехал обратно в Санкт-Петербург, где он постоянно проживает. Сотрудничество завершилось на позитивной ноте.