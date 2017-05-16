Выбран очередной подрядчик реконструкции "Саламандры" под омский Эрмитаж

15 мая на портале госзакупок были обнародованы результаты торгов на выполнение реконструкции памятника архитектуры "Здание страхового общества "Саламандра" 1913-1914 годов постройки, где после должен разместиться музей "Эрмитаж Сибири".

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, победителем признано ООО "СК "Технострой". С компанией был заключён государственный контракт на сумму 42,35 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить строительно-монтажные работы, закупить мебель, оборудование и провести благоустройство прилегающей территории. Завершить работы по контракту необходимо до 1 ноября 2017 года.

Напомним, в начале апреля 2017 года на портале госзакупок был размещён протокол, согласного которому победителем торгов стало ООО "СПК "Сибцентрострой" под руководством известного омского строителя Рафика Сафаряна. Для компании новый контракт был бы продолжением уже начатых работ на объекте. Однако другой участник торгов - строительная компания "Технострой", заявку которой признали не соответствующей требованиям аукциона по причине отсутствия необходимых документов об опыте работе, с решением не согласился и подал жалобу в омское УФАС. В Главном управлении контрактной системы Омской области в свою очередь пояснили, что у "Техностроя" недостаточно опыта. При этом при начальной стоимости контракта 42,7 млн рублей "Технострой" снизил её до 42,3 млн рублей. УФАС признало жалобу обоснованной, так как "Технострой" уже выигрывал в июне 2016 контракт по "Саламандре" стоимостью 20 млн 995 тыс. 220 рублей. Компания занималась бетонированием плит перекрытия, демонтажными работами и устройством огнезащиты балок. Тогда контракт был расторгнут по соглашению сторон без претензий друг к другу, а сумма его исполнения составила 18,6 млн рублей. Однако он был засчитан, так как эта сумма отвечала требованиям закона.