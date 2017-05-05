Омичи услышат классику и рок-баллады на фестивале гитары

13 и 14 мая в Омском доме актёра состоится 7-й фестиваль "Гитара в Омске". Омичи услышат горячую аргентинскую музыку от танго-проекта Enamorados, ирландский и шотландский фолк от рок-группы WHISKEY BROTHERS, а также авторские песни от творческого объединения "Камертон".

В одном концерте можно услышать и классику, и фламенко, и популярную эстрадную музыку, и авторскую песню, и красивейшие рок-баллады на электрогитаре, и вокально-инструментальные ансамбли, включающие гитару, поэтому каждый слушатель найдёт на этом фестивале то, что ему ближе и по душе, - рассказали организаторы.

На сцене выступят омские гитаристы, а также несколько музыкантов из Новосибирска, Екатеринбурга и Москвы, которые станут специальными гостями фестиваля. Отметим, что фестиваль "Гитара в Омске" проходит с 2009 года. С 2014 года он стал ежегодным, и проводится при поддержке департамента культуры мэрии Омска.