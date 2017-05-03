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В омском музее откроется выставка игральных карт
Культура  •   3 мая 2017, 20:59, последнее обновление 3 мая 2017, 21:04  •  печать

В омском музее откроется выставка игральных карт

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В выставочном зале музея "Искусство Омска" выставят уникальные игральные карты и шахматы.

12 мая городской музей "Искусство Омска" представит проект Евгения Груздова "Игра в игру". Омичи увидят более 100 колод игральных карт: сувенирные, фанатские, мемориальные, пропагандистские, детские и затейные. На выставке будут представлены карточные колоды из частных коллекций и фондов музея. Кроме этого, будет организована выставка шахмат.

Если считать отдельные карты как предмет экспонирования, то можно будет увидеть около 4 тыс. предметов. Так, например, в экспозицию включены марсельское Таро дизайнера-графика Александра Андреева, сувенирная колода омских достопримечательностей и колода-рекордсмен микроминиатюриста Анатолия Коненко, а также авторские колоды Евгения Груздова и шахматы "Север" Виктора Синицких.

"Игра сопровождает человечество всегда и везде, потому что все, связанное с деятельностью человека поддается интерпретации в логике игры: политика, социально-ролевое взаимодействие, театр, музыка, спорт, детские игры, компьютерные миры, - рассказал куратор выставки, заместитель директора по научной и выставочной работе музея "Искусство Омска" Евгений Груздов. - Какие-то игры известны знатокам или любителям, какие-то - отдельным народам или общественным группам. Но есть игры, захватившие все человечество - это шахматы и карты. 

Теги  •  #выставка #городской музей #карта

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