Омская драма осталась без "Золотых масок"

Торжественная церемония состоялась накануне на сцене Музыкального театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко. В этом году на самую престижную театральную премию претендовали Омский драмтеатр и частный Театр танца "нОга" со спектаклем FIVE.

Театр танца претендовал на награду в номинации "Современный танец/спектакль" и "Работа балетмейстера-хореографа". Спектакль драмовцев "Мария" по пьесе Исаака Бабеля и в постановке художественного руководителя Георгия Цхвиравы был представлен на премии в пяти номинациях: спектакль малой формы, женская роль, мужская роль второго плана, работа художника по свету и работа режиссёра. Однако в Омск престижные награды так и не уехали.

Напомним, что среди самых почётных номинаций, победители которых заранее были определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ, награда "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" присуждена народному артисту Георгию Котову, который ушёл из жизни 21 марта этого года.

При этом сразу две награды "Золотой маски" в этом году забрал Красноярск. В номинации "Лучший спектакль в жанре оперетта-мюзикл" премию получил спектакль "Биндюжник и король" Красноярского ТЮЗа, а в номинации "Лучшая работа режиссёра в жанре оперетта-мюзикл" премия была вручена художественному руководителю театра Роману Феодори за постановку мюзикла "Биндюжник и король".

Отметим, что омская Драма не раз становилась лауреатом "Золотой маски". В 2002 году актриса Наталья Василиади стала лауреатом Национальной театральной премии и получила "Специальный приз жюри" за исполнение роли Цицилии Ц. в спектакле "Приглашение на казнь" по роману Владимира Набокова. В 2003-м специальную премию "Золотая маска - за поддержку театрального искусства России" получил теперь экс-губернатор Леонид Полежаев. В 2006 году специальная премия жюри была присуждена тогда ещё главному режиссёру театра Евгению Марчелли "За разнообразие творческих поисков в сезоне 2004-2005 гг.".