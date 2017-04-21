Омичей позвали на "Библиосумерки" в молодёжную библиотеку
Культура  •  21 апреля 2017, 13:17  •  печать

Омичей позвали на "Библиосумерки" в молодёжную библиотеку

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В грядущую субботу в Молодёжной библиотеке "Квартал 5/1" пройдёт акция "Библиосумерки-2017". Омичей ждут мероприятия с 15:00 до 22:00.

Завтра, 22 апреля, с 15:00 до 22:00 в Молодежной библиотеке "Квартал 5/1" пройдёт акция "Библиосумерки-2017". Мероприятие состоится в рамках ежегодного всероссийского фестиваля чтения "Библионочь".

По информации департамента культуры мэрии Омска, в этом году тема "Библиосумерек" - "Новое прочтение: в лабиринте культур". В 15:00 омичей ждёт встреча с капитаном омской команды КВН "Полиграф Полиграфыч", участником шоу Stand-up Ильёй Швецовым.

С 17:00 до 20:30 гости акции познакомятся с поэтами и композиторами татарского народа, а также сыграют в традиционную монгольскую игру "Шагай". С 19:30 до 22:00 психологический клуб "Проект 12" устроит лекцию по сказкотерапии "С кого мне брать пример?", а с 18:00 до 20:00 волонтёрский центр "Пульс" подарит посетителям сувениры со стихами известных поэтов.

Также с 15:00 до 22:00 будет работать Игровая лаборатория, в которой можно будет сыграть в популярные настольные игры. В мэрии отметили, что омичи смогут бесплатно стать пользователями "Мобильной библиотеки МТС" и электронной библиотеки "ЛитРес", а также сделать фото с объёмными хэштегами.

 

Теги  •  #акция #Библионочь #библиотека #молодежь

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