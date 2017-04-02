Новый наставник "Авангарда" рассказал о ближайших планах
Спорт  •   2 апреля 2017, 12:13, последнее обновление 2 апреля 2017, 12:13  •  печать

Новый наставник "Авангарда" рассказал о ближайших планах

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В воскресенье, 2 апреля, в Омск прибыл новый главный тренер омского ХК "Авангард" Андрей Скабелка. В кратком интервью журналистам он рассказал о первых планах по работе с командой.

Как рассказал Андрей Скабелка в интервью "Авангард-ТВ", в первую очередь он планирует "познакомиться с ребятами, вникнуть в структуру клуба и провести трехнедельный сбор"."Первую неделю будем заниматься все вместе, а дальше посмотрим. Нам намного важнее сейчас посмотреть молодых ребят - резерв, который мы будем планировать в будущем году на предсезонный сбор", - сказал наставник омских хоккеистов. Скабелка пояснил, что уже ведет "разговоры по игрокам" и комплектованию команды. Что касается тренерского штаба, решение пока не принято. "Тренерский штаб - немножко попозже, мы сейчас ведем переговоры, когда определимся - сразу сообщим", - пояснил главный тренер "Авангарда".

Напомним, по итогам хоккейного сезона, в котором "Авангард" уступил казанскому "Ак Барсу", руководством клуба было принято кадровое решение. "Авангард" завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон, - выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. "Авангард" благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере", - отметили в пресс-службе клуба. В итоге "Авангард" возглавил экс-наставник хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Скабелка. По неподтвержденной информации в его тренерский штаб могут войти Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин.

Теги  •  #Андрей Скабелка #омский хоккейный клуб #ХК Авангард

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Комментарии
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Nikita Pavlov  •  2 апреля 2017, 13:35

Всем сердцем верю в Авангард. Надеюсь трехнедельный сбор поможет команде.

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