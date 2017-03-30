Новым главным тренером омского "Авангарда" назначен Андрей Скабелка
Спорт  •  30 марта 2017, 07:25, последнее обновление 30 марта 2017, 07:28  •  печать

Новым главным тренером омского "Авангарда" назначен Андрей Скабелка

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С бывшим главным тренером новосибирской "Сибири" подписан долгосрочный контракт.

Официальный сайт хоккейного клуба "Авангард" сообщил о подписании долгосрочного контракта с новым главным тренером. На этот пост назначен бывший рулевой новосибирской "Сибири" Андрей Скабелка.

Это требовательный специалист, использующий современные наработки, способный объединить команду для решения самых серьезных задач, - говорится в официальном заявлении клуба.

В 2015 году Скабелка выводил "Сибирь" в финал Восточной конференции КХЛ. В ближайшее время будет объявлено о том, кто станет помощниками нового главного тренера "Авангарда". Напомним, что по итогам прошедшего сезона был отправлен в отставку штаб прежнего наставника "ястребов" Фёдора Канарейкина. Сейчас специалист претендует на назначение в московский "Спартак".

Теги  •  #Андрей Скабелка #Федор Канарейкин #ХК Авангард

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