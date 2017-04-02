Пестушко и Пережогин могут покинуть омский "Авангард"

В нынешнее межсезонье "Аванград" могут покинуть форварды Максим Пестушко и Александр Пережогин, сообщает "Хоккейная правда" со ссылкой на источник в клубе. Контракт Пестушко действует до апреля 2019 года, трудовое соглашение с Пережогиным истекает в следующем году.

Ранее стало известно, что в новом сезоне "Авангард" будет тренировать белорусский специалист Андрей Скабелка. Он сменил на тренерском мостике Фёдора Канарейкина. На пост генерального менеджера "ястребов" также претендует легендарный форвард "Авангарда" Максим Сушинский.