Пестушко и Пережогин могут покинуть омский "Авангард"
Спорт  •   2 апреля 2017, 18:29, последнее обновление 2 апреля 2017, 18:32  •  печать

Пестушко и Пережогин могут покинуть омский "Авангард"

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Стали известны подробности первых кадровых перестановок в омском хоккейном клубе. 

В нынешнее межсезонье "Аванград" могут покинуть форварды Максим Пестушко и Александр Пережогин, сообщает "Хоккейная правда" со ссылкой на источник в клубе. Контракт Пестушко действует до апреля 2019 года, трудовое соглашение с Пережогиным истекает в следующем году.

Ранее стало известно, что в новом сезоне "Авангард" будет тренировать белорусский специалист Андрей Скабелка. Он сменил на тренерском мостике Фёдора Канарейкина. На пост генерального менеджера "ястребов" также претендует легендарный форвард "Авангарда" Максим Сушинский.

Теги  •  #трансфер #ХК Авангард

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Комментарии
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Виктор Монин  •  2 апреля 2017, 19:08

Неужели в Пережогина уже не верят? Ведь он столько сделал для команды в последние сезоны.

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