"Авангард" расторг контракты с тренерским штабом
Спорт  •  21 марта 2017, 15:15, последнее обновление 21 марта 2017, 16:02  •  печать

"Авангард" расторг контракты с тренерским штабом

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В пресс-службе ХК "Авангард" официально подтвердили роспуск тренерского штаба.

Сегодня, 21 марта, на официальном сайте "Авангарда" появилась информация, посвящённая итогам сезона, который завершился для омских хоккеистов в минувшее воскресенье. Напомним, 19 марта "Авангард" потерпел поражение от "Ак Барса". Счёт в серии стал 4-2 в пользу казанцев.

- "Авангард" завершил плей-офф на второй стадии, не выполнив задачу на сезон, - выход в финал Восточной конференции. По этой причине руководством клуба принято решение не продлевать контракты с тренерским штабом команды. "Авангард" благодарит тренеров за профессиональную работу в сезоне 2016-2017 и желает им успехов в дальнейшей карьере, - сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.

Накануне в федеральных СМИ появилась информация о том, что новым главным тренером "Авангарда" может быть назначен экс-наставник хоккейного клуба "Сибирь" Андрей Скабелка. В его тренерский штаб, по информации журналистов, войдут Сергей Бердников, Владимир Копать, Дмитрий Рябыкин и Николай Мишин. Пресс-атташе "Авангарда" Олег Малицкий на вопрос о том, является ли данная информация достоверной, заявил: "Мы слухи не комментируем".

Теги  •  #тренер #Федор Канарейкин #ХК Авангард

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