Андрей Скабелка пообещал омскому "Авангарду" системный хоккей

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев представил команде нового главного тренера Андрея Скабелку. Специалист рассказал о том, как намерен менять тактический рисунок игры "ястребов".

Конечно, как и любой тренер, я буду вносить изменения, в том числе и в тактическом плане, - сказал Скабелка. - Я знаю, что команда "Авангард" всегда ставит перед собой серьёзные задачи. Забивать мы умеем, и вы это показываете, но чтобы выигрывать титулы, - а мы все этого хотим, - нужно уметь отбирать шайбу, а также играть в обороне.