Андрей Скабелка пообещал омскому "Авангарду" системный хоккей
Спорт  •   4 апреля 2017, 07:28, последнее обновление 4 апреля 2017, 10:58  •  печать

Андрей Скабелка пообещал омскому "Авангарду" системный хоккей

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Новый главный тренер "Авангарда" Андрей Скабелка встретился с командой.

Президент "Авангарда" Владимир Шалаев представил команде нового главного тренера Андрея Скабелку. Специалист рассказал о том, как намерен менять тактический рисунок игры "ястребов".  

Конечно, как и любой тренер, я буду вносить изменения, в том числе и в тактическом плане, - сказал Скабелка. - Я знаю, что команда "Авангард" всегда ставит перед собой серьёзные задачи. Забивать мы умеем, и вы это показываете, но чтобы выигрывать титулы, - а мы все этого хотим, - нужно уметь отбирать шайбу, а также играть в обороне.

Белорусский тренер отметил, что команда не будет играть в стиле "бей-беги". "Авангарду" новый тренерский штаб намерен прививаться "системную игру". Сегодня "ястребы" проведут первое занятие на льду под руководством Андрея Скабелки.

Теги  •  #Андрей Скабелка #ХК Авангард

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