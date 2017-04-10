Как пережить экокатастрофу: омский вариант

Новый омский квест "найди источник запаха газа" затягивается, хотя число его участников зашкаливает. В поиске принимают участие городские и областные власти, подразделения федеральных надзорных ведомств, силовые структуры, общественные организации и отдельные блогеры. Тем не менее спустя почти два месяца после первых жалоб горожан на неприятный запах его причина не выяснена, а виновные не наказаны. Василий Епанчинцев и Валерий Лавский считают, что это и есть самый тревожный результат для города, напичканного предприятиями с высоким классом опасности.

Запах рассеялся, волнение улеглось. Никто не умер, не наказан, не уволен. Во всяком случае, пока. "Пока" длится довольно долго. Почти месяц, если вспомнить, что первые жалобы омичей на противный запах газа имели место 16-17 февраля. Городу повезло, что всё происшедшее можно рассматривать как полноценную тренировку на тот случай, если действительно "рванёт". Так и рассмотрим.

Что искали

Уже 17 февраля, спустя всего примерно сутки после первых жалоб омичей, было объявлено, что причиной неприятного запаха послужил выброс одоранта. Это вещество, которое добавляют к бытовому газу для того, чтобы вовремя обнаружить утечку. 10 марта специалисты пришли к предварительному выводу: дело в этилмеркаптане - добавке к природному газу. Его концентрация оказалась превышена в 400 раз.

Этилмеркаптан - бесцветная жидкость, относится к сераорганическим соединениям. Благодаря сильному запаху используется как одорант для бытового природного и сжиженного газа. Этилмеркаптан относится к третьему классу опасности и в больших количествах может вызывать головную боль, тошноту и потерю координации.

В официальном ответе на наш запрос департамент информационной политики мэрии указывает, что максимальное зафиксированное значение концентрации этилмеркаптана в воздухе в ходе всей этой истории составляло 400 ПДК - 0,02 мг/м3. При том, что порог восприятия запаха равен 0,19 мг/м3, а поражающая концентрация наблюдается только при 2200 мг/м3.

"За данный период обращений жителей за медицинской помощью по поводу возможного отравления в результате выброса в атмосферу загрязняющих веществ не поступало. Зарегистрировано 25 случаев обращения граждан с клиникой обострения хронических заболеваний верхних дыхательных путей и симптомами вегетососудистых расстройств, которые сами пациенты связывали с появлением запаха газа в воздухе", - в свою очередь, сообщил нам первый заместитель министра здравоохранения Омской области Олег Попов.

Конечно, отдельно хотелось бы узнать, как даже относительно небольшая концентрация этилмеркаптана действует на аллергиков. Тем более, что, по данным специалистов, аллергией страдает каждый третий.

Где искали

Первым делом была проведена проверка состояния воздуха в Центральном, Советском и Кировском округах. 17 февраля министерство природных ресурсов и экологии отчиталось, что обнаружен один из виновников выброса одоранта на газораспределительной станции. Что это за станция, где она находится, и кто её владелец? Информация об этом впоследствии так и не появилась. В сообщении прокуратуры Омской области от 10 марта говорится, что "в Омской межрайонной природоохранной прокуратуре находится на контроле проверка по факту выбросов в атмосферный воздух 16 февраля 2017 года".

2 марта в прокуратуре заявили, что выбросы вредных веществ в атмосферу, причём без разрешения, осуществляет либо АО "Газпромнефть - ОНПЗ", либо АО "Омский завод транспортного машиностроения". Но 10 марта выяснилось, что круг подозреваемых значительно шире. И. о. начальника управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Ерёмин признал, что источник запаха пока определить не удалось, но предположительно он находится в северном промышленном узле. Следственное управление СКР по Омской области тогда же сообщило, что специалисты ведомства начали осматривать территорию, изымать документы и допрашивать сотрудников на трёх предприятиях в Советском округе. Речь шла об ОАО "Газпромнефть - ОНПЗ", ООО "Полиом" и ООО "Рубероидный завод". А старший помощник руководителя Следственного управления СКР Лариса Болдинова рассказывала телеканалу "Продвижение", что следователи посетили уже семь предприятий.

В ответе департамента общественной безопасности мэрии от 21 марта на запрос Омского городского совета (копия за подписью директора департамента Алексей Сиренко есть в распоряжении редакции) со ссылкой на СКР указывается, что выбросы могли допустить "Газпромнефть - ОНПЗ", "Омский каучук", "Полиом", "Рубероидный завод", "СТ-Трейдинг" или одна из АГЗС в Советском районе. Более того, на сессии Законодательного собрания 16 марта Сергей Ерёмин выдвинул ещё одну версию - источник загрязнения может находиться на одном из заброшенных предприятий западной части северного промышленного узла.

Наконец, 20 марта областной прокурор Анастас Спиридонов сообщил, что 18 марта следственная группа проверила буферные пруды "Газпромнефть - ОНПЗ", и пробы установили превышение концентрации этилмеркаптана в 64 раза. Спустя два дня Сергей Ерёмин уже с уверенностью говорил, что эксперты считают единственным источником запаха буферные пруды "Газпромнефти - ОНПЗ", которые предназначены для сброса промышленных стоков. По его предположению, ремонтные работы на них могли спровоцировать появление в воздухе одоранта.

Впрочем, полной уверенности у властей нет до сих пор. Это следует из полученного нами 6 апреля ответа на запрос, который подписан начальником главного управления информационной политики Омской области Станиславом Сумароковым. "Определена зона утечки вещества - северный промышленный узел, где сосредоточены нефтехимические предприятия", - говорится в этом документе без указания конкретных предприятий.

Кто искал

"Ищут пожарные, ищет милиция, ищут фотографы…", - это детский сад и прошлый век по сравнению с составом и численностью структур, задействованных в поиске источника запаха в Омске в 2017 году.

"Информация… с жалобами граждан на специфический неприятный запах впервые поступила в управление единой дежурно-диспетчерской службы департамента общественной безопасности администрации города Омска 9 марта 2017 года. В тот же день незамедлительно она была направлена в… ФГБУ "Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" (ЦМС), управление Росприроднадзора по Омской области, министерство природных ресурсов и экологии Омской области и Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру", - говорится в ответе на наш запрос директора департамента информационной политики Ирины Загатовой.

По данным директора департамента общественной безопасности мэрии Алексея Сиренко, всего в марте по этому каналу городские власти получили 633 жалобы. Кроме того, жаловались омичи и спасателям, сообщил нам начальник главного управления МЧС по Омской области Владимир Корбут.

"На основании законодательства координацию действий государственных надзорных органов осуществляет правительство Омской области. Поручений от правительства Омской области по принятию каких-либо мер по охране атмосферного воздуха в адрес администрации города Омска не поступало", - отмечает Ирина Загатова.

По словам Станислава Сумарокова, после того, как ЦМС поставило в известность Минприроды, была создана специальная комиссия в составе специалистов этого министерства, Росприроднадзора и "других надзорных служб", усилена работа экологических постов. Губернатор взял ситуацию под личный контроль.

С 22 марта к работе подключилось новосибирское ФГБУ "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу". Привлекли химиков-дозиметристов ФГКУ "Специализированная пожарно-спасательная часть ФПС по Омской области".

Областная прокуратура согласовывала областному управлению Росприроднадзора внеплановые выездные проверки. Следственные органы СКР по Омской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК РФ (загрязнение атмосферы). Управление Росприроднадзора возбудило дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (уничтожение плодородного слоя почвы).

В группе компаний "Титан" нам сообщили, что, помимо Росприроднадзора, СКР и Омской межрайонной природоохранной прокуратуры, проверку на предприятиях "Омский каучук" и "Полиом" провело областной управление Ростехнадзора. Как рассказала инженер-эколог ОАО "Омсккровля" Ольга Давыдова, на этом предприятии побывали и полицейские. 15 марта в региональном Главном управлении МЧС сообщили, что к "межведомственному взаимодействию" привлекли ФСБ. А на буферном пруду "Газпромнефть - ОНПЗ" побывали вообще все, кто очень хотел. С 10 марта завод организовал пять открытых посещений этого объекта, попавшего под подозрение.

Не остались в стороне представительные органы власти. 16 марта проблему обсудили на сессии депутаты Законодательного собрания области, а 21 марта - депутаты Городского совета. Общероссийская общественная организация "Зелёный патруль" объявила об открытии круглосуточной горячей линии для сбора информации о выбросах этилмеркаптана в Омске.

"В связи с тем, что предполагаемые источники загрязнения находятся на объектах, относящихся к сфере деятельности федеральных служб, все материалы переданы для проведения надзорных мероприятий в управление Росприроднадзора по Омской области", - говорится в ответе информационного управления областного правительства. Ответ на наш запрос, направленный 31 марта, в управлении Росприроднадзора пообещали прислать не раньше 10 апреля.

Предварительные итоги

Они неутешительны - "тренировка" не удалась. Несмотря на обилие различных структур, занимавшихся поиском источника запаха, эту задачу так и не удалось решить в короткие сроки. И не факт, что предварительные выводы верны. В "Газпромнефть - ОНПЗ" категорически опровергают причастность завода к появлению запаха. Более того, ООО "Нижегородский институт прикладных технологий", которое занимается ремонтными работами, пообещало подать в суд на Росприроднадзор. "По версии Росприроднадзора, источником загрязнения являются вскрышные работы на буферных прудах нефтезавода. Мы дважды там были. В этом месте не пахнет", - подтвердил нам блогер Владимир Лифантьев (Орис Брут).

Таким образом, какое-то предприятие успешно в течение продолжительного времени может скрывать факт выбросов от многочисленных контролёров. "Власти показали своё полное бессилие в этой ситуации. Общая система защиты нас в случае экологических ЧС не работает... Это ведь мог быть и другой газ. Последствия были бы гораздо хуже, а действия властей точно такими же", - справедливо замечает по этому поводу эколог Сергей Костарев.

Юрист Алексей Алгазин добавляет, что в случае, если подобные выбросы станут причиной заболеваний омичей, а виновный так и не будет найден, отвечать по искам о компенсации вреда здоровью придется мэрии. "Обязанности по обеспечению нормальных жизненных процессов жителей закреплены за администрациями городов. Одним из таких процессов является экологическая безопасность. Если администрация не может найти виновных лиц, то иск надо подавать на мэрию. Уже администрация города будет привлекать третьими лицами те предприятия и структуры, которые либо не выявили виновных, либо сами были виновными в этом выбросе", - пояснил он.

"Минприроды Омской области планирует совершенствовать систему мониторинга атмосферного воздуха", - говорится в ответе главного управления информационной политики Омской области. В частности, в дополнение к четырём существующим региональным наблюдательным постам планируется организовать дополнительный пост в зоне влияния выбросов северо-западной промышленной площадки. С высокотехнологичными приборами, автоматическим измерением концентрации загрязняющих веществ. Кроме того, оказывается, "в ходе координационного совещания 2 марта 2017 года с участием межрайонного природоохранного прокурора, специалистов гидрометцентра, управлений Росприроднадзора и Роспотребнадзора была "принята блок-схема (алгоритм) совместных действий, направленных на выявление виновника и пресечение нарушений, приводящих к загрязнению атмосферного воздуха".

Омичам же пока остаётся ждать доказательств того, что этот алгоритм работает.