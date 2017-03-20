Анастас Спиридонов: "Наиболее вероятным источником выброса этилмеркаптана является предприятие северо-западной промзоны"

Проверка проводилась и на "Газпромнефть ОНПЗ", где велись ремонтные работы буферных прудов. Эксперты зарегистрировали превышение выбросов этилмеркаптана в 64 раза.

Прокурор Омской области на сегодняшней пресс-конференции прокомментировал ситуацию с выбросами в атмосферу этилмеркаптана. Возбуждено уголовное дело, вместе с тем виновные пока не установлены. Но, по словам Анастаса Спиридонова, это, вероятнее всего, предприятие из северо-западной промзоны.

- Проводились проверки различных предприятий, в том числе и "Газпромнефть ОНПЗ", где велись определённые работы на буферных прудах, - говорит Анастас Спиридонов. - Работы проводила нижегородская компания.В результате взятых проб установлено превышение других параметров, в том числе и этилмеркаптана в 64 раза.

Тем не менее, по словам прокурора области, окончательные выводы делать пока преждевременно, ведётся проверка, результаты которой будут известны в ближайшее время.

Напомним, с 8 по 10 марта в контрольно-надзорные органы начали поступать обращения от граждан. Тогда же было возбуждено уголовное дело по фактам выбросов, было установлено, что в воздухе почти в 400 раз превышено содержание этилмеркаптана.