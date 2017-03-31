Выбросы этилмеркаптана в Омске: экологи ищут информаторов

На сегодняшней пресс-конференции в Международном пресс-центре "МКР-Медиа" директор природоохранных программ общероссийской общественной организации "Зелёный патруль" Роман Пукалов объявил об открытии круглосуточной горячей линии для сбора информации о выбросах этилмеркаптана в Омске. Экологи считают, что "люди с больной совестью", работающие на производствах, на которых могла произойти утечка, помогут в раскрытии "экологического преступления". Телефон горячей линии 8-962-056-50-06.

Могу сказать: "Браво, жители города Омска!", - заявил Пукалов. - Вы проявили принципиальность в поисках виновного в этих выбросах… Если вы боитесь сообщить информацию следствию, то можете сообщить её нам. Мы гарантируем конфиденциальность и то, что все материалы будут переданы в правоохранительные органы.

Экологи продолжают собственное расследование. "Зелёный патруль" считает версию о выбросах на буферных прудах нефтезавода несостоятельной. Под их подозрение попадают завод СК и "Омскгоргаз". "Источник загрязнения находится в городе, а не в пяти-семи километрах за пределами Омска, - считает Роман Пукалов. - Более того, их может быть два".

Блогер Игорь Фёдоров сообщил, что до сих пор не известен список омских покупателей этилмеркаптана у его производителя из Оренбурга. Эту информацию запрашивал омский Росприроднадзор, но она до сих пор не передана следствию. "Учёные из ОмГТУ заверили меня, что не существует приборов и методики по определению выбросов этилмеркаптана, - констатировал Фёдоров. - Там можно было намерить превышение и в 400 раз, и больше. Кстати, нам не удалось найти документального подтверждения превышения нормы в 400 раз. Тот, кто это сделал, знал, что никто никогда такие выбросы не искал. Это уникальный для России случай. И следователи ничего не найдут, скорее всего. Сейчас виновник над всеми нами смеётся".

По словам Игоря Фёдорова, источник неприятного запаха никуда не делся. Просто сейчас сменилось направление ветра. Есть свидетельства, что в районе Красноярского тракта по-прежнему воняет этилмеркаптаном.

Напомним, что с середины февраля омичи жаловались на неприятный запах по утрам в разных районах города. Надзорные органы утверждают, что в атмосферу Омска был выпущен этилмеркаптан (добавляется в бытовой газ). По версии омского Росприроднадзора, источником загрязнения стали буферные пруды нефтезавода, где проводились работы Нижегородским институтом прикладных технологий. Предприятие все обвинения отрицает и готово отстаивать свою деловую честь в суде.