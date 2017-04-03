Омский нефтезавод пообещал закрыть буферные пруды

Сегодня, 3 марта, пресс-служба омского нефтеперерабатывающего завода распространила сообщение, в котором говорится о том, что специалистами предприятия был разработан и направлен на согласование в мэрию Омска проект магистрального канализационного коллектора, который соединит очистные сооружения "ОмскВодоканала" и ОНПЗ. Новая схема отвода сточных вод исключает буферные пруды ОНПЗ, которые будут выведены из эксплуатации.

- Для предотвращения испарений нефтепродуктов в атмосферу проектом предусмотрено перекрытие всех сооружений. Это позволит на 95 % снизить воздействие очистных сооружений ОНПЗ на атмосферный воздух, - сообщили в пресс-службе нефтезавода.

Напомним, с 8 по 10 марта в контрольно-надзорные органы начали поступать обращения от граждан, которых испугал странный запах газа на улице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по фактам выбросов, спецслужбы установили, что в воздухе почти в 400 раз превышено содержание этилмеркаптана. 24 марта на совещании у губернатора заместитель начальника омского управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин объявил, что выброс произошёл из-за ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода, которые проводил Нижегородский институт прикладных технологий.

- Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ. Основная причина распространения химического запаха - нарушение технологии производства работ подрядчиком, - сказал Сергей Ерёмин. - Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия в первую очередь на атмосферный воздух.

Нижегородский институт прикладных технологий впоследствии опубликовал на своём сайте сообщение, в котором заявил о готовности создать независимую экспертную комиссию и подать в суд на омский Росприроднадзор.