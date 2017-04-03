Омский нефтезавод пообещал закрыть буферные пруды
Экономика  •   3 апреля 2017, 17:50  •  печать

Омский нефтезавод пообещал закрыть буферные пруды

Автор:

Руководство ОНПЗ приняло решение вывести из эксплуатации буферные пруды, где, по мнению замдиректора омского управления Росприроднадзора, произошёл выброс этилмеркаптана. 

Сегодня, 3 марта, пресс-служба омского нефтеперерабатывающего завода распространила сообщение, в котором говорится о том, что специалистами предприятия был разработан и направлен на согласование в мэрию Омска проект магистрального канализационного коллектора, который соединит очистные сооружения "ОмскВодоканала" и ОНПЗ. Новая схема отвода сточных вод исключает буферные пруды ОНПЗ, которые будут выведены из эксплуатации.

- Для предотвращения испарений нефтепродуктов в атмосферу проектом предусмотрено перекрытие всех сооружений. Это позволит на 95 % снизить воздействие очистных сооружений ОНПЗ на атмосферный воздух, - сообщили в пресс-службе нефтезавода.

Напомним, с 8 по 10 марта в контрольно-надзорные органы начали поступать обращения от граждан, которых испугал странный запах газа на улице. Тогда же было возбуждено уголовное дело по фактам выбросов, спецслужбы установили, что в воздухе почти в 400 раз превышено содержание этилмеркаптана. 24 марта на совещании у губернатора заместитель начальника омского управления Росприроднадзора Сергей Ерёмин объявил, что выброс произошёл из-за ремонтных работ на буферных прудах Омского нефтеперерабатывающего завода, которые проводил Нижегородский институт прикладных технологий.

- Причиной загрязнения атмосферы является производство вскрышных работ на буферных прудах, смешение иловых нефтяных масс с соломой, опилками, их сушка на сопредельной территории, другие виды работ. Основная причина распространения химического запаха - нарушение технологии производства работ подрядчиком, - сказал Сергей Ерёмин. - Нижегородский институт прикладных технологий приступил к работам без необходимых изысканий и без оценки их негативного воздействия в первую очередь на атмосферный воздух.

Нижегородский институт прикладных технологий впоследствии опубликовал на своём сайте сообщение, в котором заявил о готовности создать независимую экспертную комиссию и подать в суд на омский Росприроднадзор.

Теги  •  #омский нефтезавод #Росприроднадзор #этилмеркаптан

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Раиса Аминова  •  3 апреля 2017, 19:07

Слова Еремина уже опровергли, сколько можно это тиражировать. Причиной запаха были не пруды ОНПЗ, да и вряд ли проект строительства новых очистных как-то связан с вонью

Ответить
Последние новости
Омские парки покупают батут и бассейн  •  сегодня, 18:08  •   1
В Омской области мужчина сгорел в собственном автомобиле  •  сегодня, 17:56  •   1
Лучший джигит омского Навруза получит живого барана  •  сегодня, 17:44
В Омске вновь начали искать подрядчика для достройки дома на улице Мишина  •  сегодня, 17:22
Мэрия: "Христианские и мусульманские боги помогают осушать площадку омского Навруза"  •  сегодня, 17:09
Пропавших омичек убили, а их тела спрятали в гараже  •  сегодня, 17:03  •   4  •  
Еще новости
Дача весна 240Х400