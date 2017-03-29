На Омском нефтезаводе искали этилмеркаптан, а нашли загрязнение земли

Как сообщает Росприроднадзор по Омской области, управлением возбуждено дело об административном правонарушении и проводится проверка по факту порчи земли отходами, изъятыми на буферных прудах Омского НПЗ. Нарушения проверяющие нашли, когда искали предприятие, виновное в загрязнении воздуха этилмеркаптаном. Под подозрение надзорных органов как раз и попал этот объект. Сейчас там ведутся вскрышные работы по выемке нефтешламов и их обработки воздухом на сопредельной с прудами территории.

- Ранее в 2014 году по иску управления Советским районным судом принято решение, обязывающее АО "Газпромнефть-ОНПЗ" провести инвентаризацию отходов, находящихся на территории буферных прудов. Под инвентаризацией понимается определение объёма отходов и их класса опасности. Данные отходы захоронены в середине прошлого столетия, - пояснили в региональном Росприроднадзоре. - Несмотря на невыполнение АО "Газпромнефть-ОНПЗ" судебного решения, начаты работы по выемке отходов из буферных прудов с дальнейшей их обработкой воздухом.

Ранее на пресс-конференции заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Сергей Ерёмин говорил о возможных нарушениях законодательства об охране земли, грунтовых вод и обращению с отходами.

- Пруды эксплуатируются с 50-х годов прошлого столетия, и вряд ли кто-то со стопроцентной уверенностью может сказать, какие отходы там складировались и какие вещества за это время там накопились, - отметил Ерёмин.

Надзорным органом планируется выезд на территорию буферных прудов с привлечением маркшейдера для определения площадных показателей нарушенных земель и определения объёма расположенных отходов для дальнейшего расчёта вреда, нанесённого почвам.

Работы на буферных прудах ведёт ООО "Нижегородский институт прикладных технологий".

Вместе с тем, по сообщению АО "Газпромнефть-ОНПЗ", проверка Росприроднадзора не выявила сверхнормативных выбросов на нефтезаводе, а выявленные носят сугубо формальный характер. Омский нефтеперерабатывающий завод имеет утверждённый в установленном порядке Управлением Росприроднадзора по Омской области проект предельно допустимых выбросов до 2018 года. В настоящее время разрабатывается новый проект разрешения, он проходит экспертизу в органах надзора.