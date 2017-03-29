На Омском нефтезаводе искали этилмеркаптан, а нашли загрязнение земли

Как сообщает Росприроднадзор по Омской области, управлением возбуждено дело об административном правонарушении и проводится проверка по факту порчи земли отходами, изъятыми на буферных прудах Омского НПЗ. Нарушения проверяющие нашли, когда искали предприятие, виновное в загрязнении воздуха этилмеркаптаном. Под подозрение надзорных органов как раз и попал этот объект. Сейчас там ведутся вскрышные работы по выемке нефтешламов и их обработки воздухом на сопредельной с прудами территории.
- Ранее в 2014 году по иску управления Советским районным судом принято решение, обязывающее АО "Газпромнефть-ОНПЗ" провести инвентаризацию отходов, находящихся на территории буферных прудов. Под инвентаризацией понимается определение объёма отходов и их класса опасности. Данные отходы захоронены в середине прошлого столетия, - пояснили в региональном Росприроднадзоре. - Несмотря на невыполнение АО "Газпромнефть-ОНПЗ" судебного решения, начаты работы по выемке отходов из буферных прудов с дальнейшей их обработкой воздухом.
Ранее на пресс-конференции заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Омской области Сергей Ерёмин говорил о возможных нарушениях законодательства об охране земли, грунтовых вод и обращению с отходами.
- Пруды эксплуатируются с 50-х годов прошлого столетия, и вряд ли кто-то со стопроцентной уверенностью может сказать, какие отходы там складировались и какие вещества за это время там накопились, - отметил Ерёмин.
Надзорным органом планируется выезд на территорию буферных прудов с привлечением маркшейдера для определения площадных показателей нарушенных земель и определения объёма расположенных отходов для дальнейшего расчёта вреда, нанесённого почвам.
Работы на буферных прудах ведёт ООО "Нижегородский институт прикладных технологий".
Вместе с тем, по сообщению АО "Газпромнефть-ОНПЗ", проверка Росприроднадзора не выявила сверхнормативных выбросов на нефтезаводе, а выявленные носят сугубо формальный характер. Омский нефтеперерабатывающий завод имеет утверждённый в установленном порядке Управлением Росприроднадзора по Омской области проект предельно допустимых выбросов до 2018 года. В настоящее время разрабатывается новый проект разрешения, он проходит экспертизу в органах надзора.
Тупо мстят за то, что не удалось ОНПЗ выставить в качестве крайнего по вони. Этилмеркаптана в прудах нет, вот и пытаются теперь стрелки перевести. Еремина гнать! Так и не сказали, кто вонял
Можно догадаться. Проговорились, что на Омскгоргаз не поехали проверять, потому что те сами проверили свое производство. Так не бывает же, дело серьезное, миллионный город страдал. Должны были поехать, но не поехали. Вот и думайте
Так часто бывает, что ищут одно и параллельно находят другие нарушения. Надо бы все предприятия хорошо проверить.