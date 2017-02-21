В борьбу за мусор могут включиться три омские компании

В мае следующего года в Омской области должны выбрать регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Три крупнейших игрока на рынке мусоропереработки - "Норма плюс", "Экотехнологии" и ЖКХ "Сервис" - могут включиться в борьбу.

К 1 января 2019 года в стране заработает единая система по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Час икс должен был настать раньше, однако федеральные власти сдвинули сроки - не все регионы оказались готовыми к переходу на новые правила игры в сфере обращения с отходами. Сегодня в Омской области лишь 5-6 % мусора идёт на переработку, в то время как показатель развитых стран - 80 %. Грядущие изменения призваны исправить ситуацию.

Региональным министерством природных ресурсов и экологии уже подготовлена территориальная схема по обращению с отходами. Далее местным властям предстоит выбрать регионального оператора, который и будет вести работу со всеми участниками "мусорного процесса" - от жителей до компаний-перевозчиков.

- Это организация, которая должна вести централизованно всю технологическую, финансовую, правовую работу. Для неё уполномоченным органом - Региональной энергетической комиссией - утверждается тариф, в него в том числе включается инвестиционная составляющая, связанная с созданием той самой инфраструктуры обращения с ТКО, которой на данный момент у нас нет, - пояснил на состоявшейся сегодня пресс-конференции заместитель министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Матненко.

Заместитель председателя РЭК Игорь Михайлов пока затруднился сказать, каков в итоге для населения может оказаться тариф.

- РЭК не тот орган, который строит прогнозы, а орган, считающий точные цифры, - заявил Игорь Михайлов. - Какова конечная стоимость услуг регионального оператора, станет известно лишь после того, как нам предоставят всю необходимую документацию. Мы увидим структуру затрат, производственную и инвестпрограмму и так далее. Сформируем себестоимость, определим норму прибыли и только тогда будем вести речь о конкретном тарифе.

Максимальный срок, до которого областные власти должны выбрать регионального оператора, - 1 мая 2018 года. По словам заместителя министра строительства и ЖКК Дмитрия Шикалова, претендовать на этот статус могут три омские компании: "Норма плюс", близкая к депутату Горсовета Виталию Путинцеву; ООО "Экотехнологии", которые сейчас судятся с ЖКХ "Сервис" из-за проданного полигона в Надеждино (из-за него за решётку попала руководитель компании Жанна Захарова), и, собственно, сама ЖКХ "Сервис", до сих пор управляющая этим полигоном.

К слову, законность работы двух городских свалок - Ленинской и Кировской - под большим вопросом. После того как директор управляющей компании ЖКХ "Сервис" Владимир Коба заявил о закрытии полигона в Надеждино, эти две свалки расконсервировали. Отходы здесь принимаются в режиме накопления. Александр Матненко весьма уклончиво ответил на вопрос легальности сбора на них мусора и отсутствия по этому поводу претензий у контрольно-надзорных органов.

- Там сейчас фактически нет полигонов, это площадки под рекультивацию, - добавил Александр Матненко. - Но нужно быть самоубийцей, чтобы поставить шлагбаумы и целый город превратить в свалку. Больший вред, когда мусор складируется в несанкционированных местах. Поэтому не надо пугать людей мусорным коллапсом.