Подозреваемого в браконьерстве омского чиновника ждёт служебная проверка

О скандальной истории, произошедшей с директором БУ Омской области "Управление по охране животного мира" Виктором Даниловым, написал сайт "Супер Омск". Охотники из Колосовского района поймали Данилова с большой сумкой. Однако чиновник показывать её содержимое не хотел, вцепившись в имущество обоими руками. Мужчины предположили, что охотился Данилов на рысь, поэтому он так рьяно "охранял добычу". Вместе с тем не исключено, что в сумке могла находиться и енотовидная собака.
Как сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии, ведомством начата служебная проверка в отношении директора по факту публикации в СМИ и обвинениях в браконьерстве. По её итогам министерство обещает рассказать и о результатах.
Косвенно факт браконьерства на сегодняшней пресс-конференции подтвердил депутат Государственной думы Андрей Голушко, заявив о известных ему фактах в нескольких районах Омской области. В их числе и Колосовка.
Как пояснили ИА "Омск здесь" в пресс-слежбе регионального УМВД, на телефон доверия полиции от охотников поступило сообщение о факте браконьерства. Обращение принято, зарегистрировано, по нему также проводится проверка.
Каждый должен заниматься своим делом, защищать животных должны любители животных, жулики должны сидеть в тюрьме. А сейчас все поменялось местами в этой несчастной стране. В Чернолучье вырубили примерно 1 гектар соснового леса, который на протяжении нескольких лет подряд травили, а когда сосны погибли, видимо оформили разрешение и вырубили, захватив огромную территорию здоровых хвойных деревьев. Несложно догадаться в каком министерстве дали разрешение . Так что с такими жадными до денег падальщиками, скоро не останется ни природы, ни животного мира. Надежда только на общественность, которая не должна молчать. Потому что к власти взывать бесполезно. Там нет кажется порядочных людей давно!