Подозреваемого в браконьерстве омского чиновника ждёт служебная проверка

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии начата служебная проверка в отношении директора Управления по охране животного мира Виктора Данилова. С "добычей", которой могла стать рысь, занесённая в Красную книгу, в Колосовском районе его поймали местные охотники.

О скандальной истории, произошедшей с директором БУ Омской области "Управление по охране животного мира" Виктором Даниловым, написал сайт "Супер Омск". Охотники из Колосовского района поймали Данилова с большой сумкой. Однако чиновник показывать её содержимое не хотел, вцепившись в имущество обоими руками. Мужчины предположили, что охотился Данилов на рысь, поэтому он так рьяно "охранял добычу". Вместе с тем не исключено, что в сумке могла находиться и енотовидная собака.

Как сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии, ведомством начата служебная проверка в отношении директора по факту публикации в СМИ и обвинениях в браконьерстве. По её итогам министерство обещает рассказать и о результатах.

Косвенно факт браконьерства на сегодняшней пресс-конференции подтвердил депутат Государственной думы Андрей Голушко, заявив о известных ему фактах в нескольких районах Омской области. В их числе и Колосовка.

Как пояснили ИА "Омск здесь" в пресс-слежбе регионального УМВД, на телефон доверия полиции от охотников поступило сообщение о факте браконьерства. Обращение принято, зарегистрировано, по нему также проводится проверка.