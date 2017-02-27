Подозреваемого в браконьерстве омского чиновника ждёт служебная проверка
Общество  •  27 февраля 2017, 13:50, последнее обновление 27 февраля 2017, 15:09  •  печать

Подозреваемого в браконьерстве омского чиновника ждёт служебная проверка

Автор: Виктория Стрельникова

В региональном министерстве природных ресурсов и экологии начата служебная проверка в отношении директора Управления по охране животного мира Виктора Данилова. С "добычей", которой могла стать рысь, занесённая в Красную книгу, в Колосовском районе его поймали местные охотники.

О скандальной истории, произошедшей с директором БУ Омской области "Управление по охране животного мира" Виктором Даниловым, написал сайт "Супер Омск". Охотники из Колосовского района поймали Данилова с большой сумкой. Однако чиновник показывать её содержимое не хотел, вцепившись в имущество обоими руками. Мужчины предположили, что охотился Данилов на рысь, поэтому он так рьяно "охранял добычу". Вместе с тем не исключено, что в сумке могла находиться и енотовидная собака.

Как сообщает областное министерство природных ресурсов и экологии, ведомством начата служебная проверка в отношении директора по факту публикации в СМИ и обвинениях в браконьерстве. По её итогам министерство обещает рассказать и о результатах.

Косвенно факт браконьерства на сегодняшней пресс-конференции подтвердил депутат Государственной думы Андрей Голушко, заявив о известных ему фактах в нескольких районах Омской области. В их числе и Колосовка.

Как пояснили ИА "Омск здесь" в пресс-слежбе регионального УМВД, на телефон доверия полиции от охотников поступило сообщение о факте браконьерства. Обращение принято, зарегистрировано, по нему также проводится проверка.

Теги  •  #Андрей Голушко #браконьерство #Минприроды #рысь

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Комментарии

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Оксана Нестеренко  •  27 февраля 2017, 14:39

Каждый должен заниматься своим делом, защищать животных должны любители животных, жулики должны сидеть в тюрьме. А сейчас все поменялось местами в этой несчастной стране. В Чернолучье вырубили примерно 1 гектар соснового леса, который на протяжении нескольких лет подряд травили, а когда сосны погибли, видимо оформили разрешение и вырубили, захватив огромную территорию здоровых хвойных деревьев. Несложно догадаться в каком министерстве дали разрешение . Так что с такими жадными до денег падальщиками, скоро не останется ни природы, ни животного мира. Надежда только на общественность, которая не должна молчать. Потому что к власти взывать бесполезно. Там нет кажется порядочных людей давно!

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