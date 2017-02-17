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Найден источник дурнопахнущего газа в Омске
Общество  •  17 февраля 2017, 18:44  •  печать

Найден источник дурнопахнущего газа в Омске

Автор: Екатерина Криль

Специалисты определили, откуда в воздух попало вещество с резким неприятным запахом.

Жалобы омичей поступают второй день. Горожане сообщают о неприятном запахе, который распространился в разных районах Омска. Как выяснили специалисты, причиной послужил выброс одоранта - вещества, придающего бытовому газу неприятный запах, благодаря чему можно вовремя обнаружить утечку.

Результаты замеров за 16 февраля обрабатываются, обнаружен один из виновников выброса одоранта на газораспределительной станции, проводятся все необходимые надзорные мероприятия по расследованию причин технологических нарушений, - сообщили в региональном министерстве природных ресурсов.

Одорант в небольшой концентрации безвреден для человека, поэтому омичам ничего не угрожает. Добавим, что проверки с целью обнаружения других источников выбросов продолжаются.

Теги  •  #выброс #газ #министерство природных ресурсов и экологии

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Комментарии

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Виктор Монин  •  17 февраля 2017, 20:01

Пусть газ не опасен, но запах неприятный и его выброс является нарушением. Нужно принять меры, чтобы это впредь не повторялось.

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Лариса Савельева  •  17 февраля 2017, 19:58

Да уж не очень сегодня хорошо пахло этим как его назвали ободранном, такой запашок видно специально сделан для обнаружения газа

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