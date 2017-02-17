Омичи пожаловались на странный запах газа в городе

Сообщение о возможных выбросах в атмосферу появилось сегодня, 17 февраля, в группе "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте". Омичка Алёна Баранец, обращаясь к другим подписчикам, поинтересовалась, известна ли кому-то природа происхождения странного запаха, который витает на Левом берегу.

В комментариях пользователи сообщили, что в последнее время тоже чувствуют странный запах. Мало того, он мешает жить не только жителям Левобережья, но и городка Нефтяников. Многие уверены, что он появился вследствие выбросов с какого-нибудь омского предприятия.

Впрочем, негодования омичей хватило только на комментарии в группе социальной сети. В пресс-службе омского управления Роспотребнадзора корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что никаких жалоб на странный запах в городе не поступало.