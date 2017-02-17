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Омичи пожаловались на странный запах газа в городе
Общество  •  17 февраля 2017, 11:13, последнее обновление 17 февраля 2017, 11:20  •  печать

Омичи пожаловались на странный запах газа в городе

Автор: Антон Маликов

Жители города учуяли странный запах в Кировском и Советском округах. 

Сообщение о возможных выбросах в атмосферу появилось сегодня, 17 февраля, в группе "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте". Омичка Алёна Баранец, обращаясь к другим подписчикам, поинтересовалась, известна ли кому-то природа происхождения странного запаха, который витает на Левом берегу.

 

В комментариях пользователи сообщили, что в последнее время тоже чувствуют странный запах. Мало того, он мешает жить не только жителям Левобережья, но и городка Нефтяников. Многие уверены, что он появился вследствие выбросов с какого-нибудь омского предприятия.

Впрочем, негодования омичей хватило только на комментарии в группе социальной сети. В пресс-службе омского управления Роспотребнадзора корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что никаких жалоб на странный запах в городе не поступало. 

Теги  •  #выброс #городок Нефтяников #запах #Левый берег #Роспотребнадзор

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Комментарии

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Анна Федорова  •  17 февраля 2017, 11:40

Как обычно. Когда у нас в городе такое было, и газовщики, и пожарные - все морозились, что ничего не знают и все хорошо. На следующий день сообщили, что это была течка одоранта - вонючки, которую добавляют в газ, чтобы чувствовать его запах.

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Лена Головина  •  17 февраля 2017, 11:29

Может люди просто не знают кому жаловаться на выбросы в атмосферу, ведь по таким признакам можно определить какое предприятие не фильтрует свое производство.

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