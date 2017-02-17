Омичи пожаловались на странный запах газа в городе

Сообщение о возможных выбросах в атмосферу появилось сегодня, 17 февраля, в группе "Омск ВК" в социальной сети "ВКонтакте". Омичка Алёна Баранец, обращаясь к другим подписчикам, поинтересовалась, известна ли кому-то природа происхождения странного запаха, который витает на Левом берегу.
В комментариях пользователи сообщили, что в последнее время тоже чувствуют странный запах. Мало того, он мешает жить не только жителям Левобережья, но и городка Нефтяников. Многие уверены, что он появился вследствие выбросов с какого-нибудь омского предприятия.
Впрочем, негодования омичей хватило только на комментарии в группе социальной сети. В пресс-службе омского управления Роспотребнадзора корреспонденту "Омск Здесь" сообщили, что никаких жалоб на странный запах в городе не поступало.
Как обычно. Когда у нас в городе такое было, и газовщики, и пожарные - все морозились, что ничего не знают и все хорошо. На следующий день сообщили, что это была течка одоранта - вонючки, которую добавляют в газ, чтобы чувствовать его запах.
Может люди просто не знают кому жаловаться на выбросы в атмосферу, ведь по таким признакам можно определить какое предприятие не фильтрует свое производство.