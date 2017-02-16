Число пенсионеров за год выросло в Омске на пять тысяч

Согласно статистике, в прошлом году в Омской области число пенсионеров увеличилось на 1,2 % и составило 4,8 тысячи человек. Средний размер пенсии также увеличился почти на 3 % и стал составлять 11 706 рублей.

Как сообщили сегодня в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области, численность пенсионеров на 1 января 2017 года составляла 588,6 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,2 %. Большинство пенсионеров - это получатели страховой пенсии по старости (84,2 %). Социальные пенсии получали 7,7 % пенсионеров, пенсию по случаю потери кормильца - 4,2 %, а пенсию по инвалидности - 3,6 % омских пенсионеров.

- По данным работодателей, 113,9 тыс. пенсионеров продолжили свою трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. В общей численности пенсионеров доля работающих соответствовала 19,3 %, - говорится в сообщении Омскстата.

Добавим, что средний размер назначенных пенсий на 1 января 2017 года составлял 11 706,2 рубля и относительно 1 января прошлого года увеличился на 2,9 %. Реальный же размер назначенных пенсий сократился на 1,2 %.