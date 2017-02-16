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Число пенсионеров за год выросло в Омске на пять тысяч
Общество  •  16 февраля 2017, 16:45  •  печать

Число пенсионеров за год выросло в Омске на пять тысяч

Автор: Варвара Козловская

Согласно статистике, в прошлом году в Омской области число пенсионеров увеличилось на 1,2 % и составило 4,8 тысячи человек. Средний размер пенсии также увеличился почти на 3 % и стал составлять 11 706 рублей.

Как сообщили сегодня в отделении Пенсионного фонда Российской Федерации по Омской области, численность пенсионеров на 1 января 2017 года составляла 588,6 тыс. человек. По сравнению с прошлым годом рост составил 1,2 %. Большинство пенсионеров - это получатели страховой пенсии по старости (84,2 %). Социальные пенсии получали 7,7 % пенсионеров, пенсию по случаю потери кормильца - 4,2 %, а пенсию по инвалидности - 3,6 % омских пенсионеров.

- По данным работодателей, 113,9 тыс. пенсионеров продолжили свою трудовую деятельность после выхода на заслуженный отдых. В общей численности пенсионеров доля работающих соответствовала 19,3 %, - говорится в сообщении Омскстата.

Добавим, что средний размер назначенных пенсий на 1 января 2017 года составлял 11 706,2 рубля и относительно 1 января прошлого года увеличился на 2,9 %. Реальный же размер назначенных пенсий сократился на 1,2 %.

r Теги  •  #Омскстат #пенсии #пенсионеры

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Комментарии

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Алёна Ярошевич  •  16 февраля 2017, 17:02

Увеличение числа пенсионеров говорит о том, что люди, как-никак, стали жить лучше и дольше, вот только на этих пенсионеров надо кому-то еще и работать.

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Виктор Монин  •  16 февраля 2017, 20:18

Именно поэтому и хотят поднять пенсионный возраст, пенсионеров много и многие еще могут работать.

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