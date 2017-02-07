Омичи выступили против повышения пенсионного возраста
Общество  •   7 февраля 2017, 10:30  •  печать

Омичи выступили против повышения пенсионного возраста

Автор: Вероника Делор

Служба исследований сайта "Зарплата.ру" провела опрос среди 860 омичей и узнала, поддерживают ли они законопроект о повышении пенсионного возраста.

По итогам исследований оказалось, что 79 % жителей Омска негативно относятся к повышению пенсионного возраста, 11 % - нейтрально расположены к реформе, 7 % поддерживают её, и 3 % затруднились с ответом. В числе тех, кто не приемлет повышение пенсионного возраста, 52 % считает, что мужчины и женщины должны одинаково выходить на пенсию - в 63 года, а 44 % респондентов готовы поддержать вариант, при котором пенсия у женщин наступает в 63 года, а у мужчин - в 65 лет.

Также горожане ответили, на какие средства будут жить после выхода на пенсию. Довольствоваться только государственной поддержкой планируют 25 % опрошенных, каждый десятый рассчитывает на помощь детей и родственников, 10 % стараются откладывать средства уже сейчас, а 4 % имеют недвижимость для сдачи в аренду. Однако, большая часть омичей - 56 % - собираются подрабатывать. Также среди свободных ответов омичей оказались варианты: уехать в другую страну, иметь дачу с огородом или прибыльный бизнес.

Любопытно, что чем старше оказались участники опроса, тем больше среди них тех, кто собирается жить только на пенсионные выплаты: среди опрошенных после 45 лет  таких ответов 28 %, а среди пользователей от 18 до 34 - только 14 %.

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r Теги  •  #опрос #пенсионный возраст #пенсия

Комментарии

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Таисия Петрова  •  7 февраля 2017, 11:19

Конечно большинство будет против повышения возраста, но делать это придется все равно, чем время терять на обсуждения, повышали бы помаленьку каждый год и было бы не заметно, а изменится ситуация к лучшему можно и остановить этот процесс.

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Борис Серебрянников  •  7 февраля 2017, 12:11

Зачем??????????Сейчас полгорода болтается без работы.Пенсионные выплаты грошевые.Зачем??!!!!

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