Омичи выступили против повышения пенсионного возраста

По итогам исследований оказалось, что 79 % жителей Омска негативно относятся к повышению пенсионного возраста, 11 % - нейтрально расположены к реформе, 7 % поддерживают её, и 3 % затруднились с ответом. В числе тех, кто не приемлет повышение пенсионного возраста, 52 % считает, что мужчины и женщины должны одинаково выходить на пенсию - в 63 года, а 44 % респондентов готовы поддержать вариант, при котором пенсия у женщин наступает в 63 года, а у мужчин - в 65 лет.

Также горожане ответили, на какие средства будут жить после выхода на пенсию. Довольствоваться только государственной поддержкой планируют 25 % опрошенных, каждый десятый рассчитывает на помощь детей и родственников, 10 % стараются откладывать средства уже сейчас, а 4 % имеют недвижимость для сдачи в аренду. Однако, большая часть омичей - 56 % - собираются подрабатывать. Также среди свободных ответов омичей оказались варианты: уехать в другую страну, иметь дачу с огородом или прибыльный бизнес.

Любопытно, что чем старше оказались участники опроса, тем больше среди них тех, кто собирается жить только на пенсионные выплаты: среди опрошенных после 45 лет таких ответов 28 %, а среди пользователей от 18 до 34 - только 14 %.