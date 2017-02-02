В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий

Прокурор Большереченского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Пенсионного фона РФ 43-летней Елены Тищенко. Она обвиняется по части 3 стати 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения".
По версии следствия, в период с августа 2015 года по июнь 2016 года Елена Тищенко изменяла персональные данные и номера банковских счетов пенсионеров, проживающих в настоящее время за границей. Она вносила заведомо ложные сведения с реквизитами счёта получателя своего сына, таким образом, похитив более 400 тыс. рублей у 18 пенсионеров.
Вину в совершении преступления омичка признала, но возмещать причинённый ущерб отказалась. В настоящее время уголовное дело для рассмотрения направлено в Большереченский районный суд Омской области. Тищенко грозит до 6 лет тюрьмы.
Вообще стоит рассмотреть всю её деятельность, такое циничное поведение говорит о том, что это был не первый случай.
Скорее всего предприимчивая Елена делилась с нужными людьми, и считает, что мошенничество сойдет ей с рук.