В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий

Прокурор Большереченского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Пенсионного фона РФ 43-летней Елены Тищенко. Она обвиняется по части 3 стати 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения".

По версии следствия, в период с августа 2015 года по июнь 2016 года Елена Тищенко изменяла персональные данные и номера банковских счетов пенсионеров, проживающих в настоящее время за границей. Она вносила заведомо ложные сведения с реквизитами счёта получателя своего сына, таким образом, похитив более 400 тыс. рублей у 18 пенсионеров.

Вину в совершении преступления омичка признала, но возмещать причинённый ущерб отказалась. В настоящее время уголовное дело для рассмотрения направлено в Большереченский районный суд Омской области. Тищенко грозит до 6 лет тюрьмы.