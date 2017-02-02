В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий
Происшествия  •   2 февраля 2017, 12:30, последнее обновление 2 февраля 2017, 12:30  •  печать

В Омске работница пенсионного фонда перечислила сыну 400 тысяч рублей из чужих пенсий

Автор: Вероника Делор

43-летняя работница Пенсионного фонда РФ похитила деньги у 18 пенсионеров.

Прокурор Большереченского района Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего работника Пенсионного фона РФ 43-летней Елены Тищенко. Она обвиняется по части 3 стати 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое с использованием служебного положения".

По версии следствия, в период с августа 2015 года по июнь 2016 года Елена Тищенко изменяла персональные данные и номера банковских счетов пенсионеров, проживающих в настоящее время за границей. Она вносила заведомо ложные сведения с реквизитами счёта получателя своего сына, таким образом, похитив более 400 тыс. рублей у 18 пенсионеров.

Вину в совершении преступления омичка признала, но возмещать причинённый ущерб отказалась. В настоящее время уголовное дело для рассмотрения направлено в Большереченский районный суд Омской области. Тищенко грозит до 6 лет тюрьмы.

Двух омских мошенников этапировали в Мордовию

Омский мошенник продал через соцсеть несуществующую одежду на 45 тысяч рублей

r Теги  •  #деньги #мошенничество #пенсионеры #Пенсионный фонд #уголовное дело

Комментарии

Добавить свой
Александр Божежар  •  2 февраля 2017, 12:51

Вообще стоит рассмотреть всю её деятельность, такое циничное поведение говорит о том, что это был не первый случай.

Ответить
Юля Пучкова  •  2 февраля 2017, 15:09

Скорее всего предприимчивая Елена делилась с нужными людьми, и считает, что мошенничество сойдет ей с рук.

Ответить
Последние новости
Омский мэр в разговоре о нелегальных перевозчиках вспомнил Маркса  •  сегодня, 15:15
Омские чиновники пообещали сдать проблемный дом на ул. Мишкина к лету  •  сегодня, 15:04
Омская Драма закрывает один из старейших спектаклей  •  сегодня, 14:23
Омские дольщики: какие проблемные дома планируют сдать в 2017 году?  •  сегодня, 13:47
Росгвардия наградит омских сотрудников, освободивших 13-летнюю школьницу, взятую в заложники  •  сегодня, 13:35
Омская прокуратура пересадила омичей на экологичные автобусы  •  сегодня, 13:05
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон