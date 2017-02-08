Омская пенсионерка потеряла 365 тысяч рублей из-за фальшивой лотереи

В полицию обратилась 63-летняя жительница Ленинского округа, которая сообщила, что неизвестные обманом похитили у неё более 300 тыс. рублей. Омичка рассказала следователю, что на её мобильный телефон позвонила женщина, которая сообщила о выигрыше в лотерею 200 тыс. рублей. Однако чтобы получить их, пенсионерке требовалось перечислить налог в сумме 18 тыс. руб.

Потерпевшая перевела деньги на указанную банковскую карту, но выигрыш не получила. Затем в течение следующих нескольких дней неизвестная неоднократно звонила потерпевшей и рассказывала, что сумма выигрыша увеличилась и стала 1 225 000 рублей, поэтому возросла и сумма налога. В общей сложности мошенница обманула омичку на 365 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники уголовного розыска занимаются установлением и задержанием подозреваемых.