Омская пенсионерка потеряла 365 тысяч рублей из-за фальшивой лотереи
Происшествия  •   8 февраля 2017, 13:15, последнее обновление 8 февраля 2017, 13:16  •  печать

Омская пенсионерка потеряла 365 тысяч рублей из-за фальшивой лотереи

Автор: Вероника Делор

Мошенница под предлогом выигрыша в лотерее выманила у омички большую сумму денег.

В полицию обратилась 63-летняя жительница Ленинского округа, которая сообщила, что неизвестные обманом похитили у неё более 300 тыс. рублей. Омичка рассказала следователю, что на её мобильный телефон позвонила женщина, которая сообщила о выигрыше в лотерею 200 тыс. рублей. Однако чтобы получить их, пенсионерке требовалось перечислить налог в сумме 18 тыс. руб.

Потерпевшая перевела деньги на указанную банковскую карту, но выигрыш не получила. Затем в течение следующих нескольких дней неизвестная неоднократно звонила потерпевшей и рассказывала, что сумма выигрыша увеличилась и стала 1 225 000 рублей, поэтому возросла и сумма налога. В общей сложности мошенница обманула омичку на 365 тыс. руб.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Санкция статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. В настоящее время сотрудники уголовного розыска занимаются установлением и задержанием подозреваемых.

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r Теги  •  #лотерея #мошенничество #пенсионерка #уголовное дело

Комментарии

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Анна Мишина  •  8 февраля 2017, 14:35

Жадность сгубила пенсионерку. Захотела миллион на халяву получить. Будет теперь ей урок.

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Юлия Скиба  •  8 февраля 2017, 14:09

И все у нас пенсионеры бедные. Даже не хочется жалеть в этом случае. Бдительнее надо быть.

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Марина  •  8 февраля 2017, 16:19

Главное, чтоб нашли мошенницу. А женщину должно было насторожить требование отправить деньги.

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