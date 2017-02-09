Омским пенсионерам с февраля на пять процентов увеличили пенсию
Общество  •   9 февраля 2017, 10:57  •  печать

Омским пенсионерам с февраля на пять процентов увеличили пенсию

Автор: Виктория Стрельникова

Неработающим пенсионерам на 5,4 % проиндексировали пенсии. Начата их доставка. Очередное повышение следует ожидать уже в апреле.

С 1 февраля омским отделением Пенсионного фонда произведена индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат на уровень фактической инфляции. В итоге, пенсии должны вырасти на 5,4 %. Уже с 3 февраля начат новый доставочный период. Неработающие пенсионеры получают страховые пенсии и ежемесячные денежные выплаты в новых размерах.

Кроме того, региональным отделением ПФР совместно с "Почтой России" и кредитными учреждениями осуществлена основная доставка единовременной денежной выплаты пенсионерам в размере 5000 рублей. Эту выплату получили и работающие, и неработающие пенсионеры - более 583 тысяч омичей. Все, кто имеет право на эту выплату, но не получил её в январе (например, находился на стационарном лечении, временно выехал из региона), получат деньги в феврале 2017 года.

Следующий массовый перерасчёт пенсий коснётся получателей государственных (социальных) пенсий. С 1 апреля 2017 года и работающие, и неработающие пенсионеры получат их в новых размерах, который зависит от роста прожиточного минимума пенсионера и станет известен в конце марта 2017 года.

r Теги  •  #индексация #Пенсионный фонд #пенсия

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Комментарии

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Злата Маркова  •  9 февраля 2017, 11:38

Пусть ненамного увеличили пенсии, но все равно же приятно, не забывают, индексируют.

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Таисия Петрова  •  9 февраля 2017, 11:38

Как и обещало правительство все всем выплатило, немного конечно, но сегодня и такие средста с трудом изыскиваются, у бюджетников экономия вообще на всем

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