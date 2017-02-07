Карантин в омских школах снизил заболеваемость среди детей

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 17 458 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в городе - 12 994. По большей части инфекцией заразились дети до 14 лет. Показатель заболеваемости в регионе превышает эпидемический порог на 34 %.

При этом наблюдается снижение заболеваемости среди школьников 7-14 лет в Омске на 36,2 %, в области - на 33,6 %, в сельских районах - на 29,8 %. При этом, как отмечают в ведомстве, этому способствовал введённый две недели назад карантин.

Напомним также, что в связи с эпидемией гриппа с 1 по 13 февраля в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести приём врачи кабинетов неотложной помощи, дежурные врачи-терапевты и участковые врачи-педиатры.