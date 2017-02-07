Карантин в омских школах снизил заболеваемость среди детей
Общество  •   7 февраля 2017, 10:15, последнее обновление 7 февраля 2017, 10:25  •  печать

Карантин в омских школах снизил заболеваемость среди детей

Автор: Дарья Молчанская

За первые дни карантина заболеваемость среди школьников в Омске снизилась практически на 37 %.

Как сообщили "Омск Здесь" в пресс-службе областного Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Омской области зарегистрировано 17 458 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в городе - 12 994. По большей части инфекцией заразились дети до 14 лет. Показатель заболеваемости в регионе превышает эпидемический порог на 34 %. 

При этом наблюдается снижение заболеваемости среди школьников 7-14 лет в Омске на 36,2 %, в области - на 33,6 %, в сельских районах - на 29,8 %. При этом, как отмечают в ведомстве, этому способствовал введённый две недели назад карантин. 

Напомним также, что в связи с эпидемией гриппа с 1 по 13 февраля в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести приём врачи кабинетов неотложной помощи, дежурные врачи-терапевты и участковые врачи-педиатры. 

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r Теги  •  #грипп #заболеваемость #карантин #омские школьники #эпидемия

Комментарии

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Анастасия Баевская   •  7 февраля 2017, 11:20

Почему же в недавних новостях говорили совершенно другие цифры:"По данным Роспотребнадзора, к началу февраля в Омске эпидемиологический порог был превышен на 74,05 %. Наибольшее превышение отмечено в возрастной группе 7-14 лет, где порог превышен по области на 120,01 %, по Омску - на 113,25 %."

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Влад Никитин  •  7 февраля 2017, 10:32

Это же хорошо, для этой цели карантин вводили и снизили заболеваемость. Еще немного и грипп отступит.

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