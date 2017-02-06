В Омской области заканчивается карантин по гриппу

Во вторник, 7 февраля, учащиеся омских школ выйдут на занятия после 1,5-недельного карантина.

Во вторник в Омской области заканчится карантин по гриппу. С завтрашнего дня учащиеся омских школ и воспитанники детских садов выйдут на занятия. Об этом в своём Twitter сообщил начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.