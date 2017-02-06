В Омской области заканчивается карантин по гриппу
Общество  •   6 февраля 2017, 09:55, последнее обновление 6 февраля 2017, 11:08  •  печать

В Омской области заканчивается карантин по гриппу

Автор: Владимир Сахно

Во вторник, 7 февраля, учащиеся омских школ выйдут на занятия после 1,5-недельного карантина.

Во вторник в Омской области заканчится карантин по гриппу. С завтрашнего дня учащиеся омских школ и воспитанники детских садов выйдут на занятия. Об этом в своём Twitter сообщил начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.

Напомним, что карантин в омских школах был введён 26 января. По данным Роспотребнадзора, на тот момент эпидемиологический порог был превышен по области на 34 %, в Омске - на 44 %.

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r Теги  •  #грипп #детский сад #карантин #Станислав Сумароков #школа

Комментарии

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Иван Яковлев  •  6 февраля 2017, 14:31

Из года в год карантин по гриппу случается примерно в одно и то же время. Не лучше на это время детям делать каникулы?

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Таисия Петрова  •  6 февраля 2017, 11:35

Наконец то детвора снова соберется в школе, а то уже расслабились сидя по домам, да и учителя их заждались )

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