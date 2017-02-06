В Омской области заканчивается карантин по гриппу

Во вторник в Омской области заканчится карантин по гриппу. С завтрашнего дня учащиеся омских школ и воспитанники детских садов выйдут на занятия. Об этом в своём Twitter сообщил начальник главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков.
Уважаемые родители!— Сумароков Станислав (@Sumarokoff_55) 6 февраля 2017 г.
С завтрашнего дня карантин в детских садах и школах завершен!
Напомним, что карантин в омских школах был введён 26 января. По данным Роспотребнадзора, на тот момент эпидемиологический порог был превышен по области на 34 %, в Омске - на 44 %.
Из года в год карантин по гриппу случается примерно в одно и то же время. Не лучше на это время детям делать каникулы?
Наконец то детвора снова соберется в школе, а то уже расслабились сидя по домам, да и учителя их заждались )