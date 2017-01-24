Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро
Общество  •  24 января 2017, 13:25, последнее обновление 24 января 2017, 13:40  •  печать

Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро

Автор: Дарья Молчанская

В управлении Роспотребнадзора по Омской области рассказали, что улучшения эпидемиологической ситуации в регионе ближайшее время не ожидается.

Сегодня, 24 января, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Бурашникова рассказала, что за прошлую неделю уровень заболеваемости на территории муниципальных районов превысил эпидемический порог на 34 %, в Омске - на 44 %. Заболевших насчитывается более 16 тысяч человек. С сентября подтверждено 40 случаев гриппа. Из них 37 - вирус так называемого гонгконгского гриппа, ещё 2 - свиного.

Ирина Бурашникова

Карантин в регионе вводить пока не планируют, но и улучшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. В качестве профилактики специалисты советуют закрывать школы и детские сады, а также вводить масочный режим.

- Такая мера, как поэтапное приостановление образовательного процесса, используется достаточно эффективно. По состоянию на вчерашний день было закрыто 25 групп в 20 дошкольных учреждениях и одно дошкольное учреждение полностью (в сельском районе). Закрыто 86 классов в 29 школах и три школы полностью - одна в Омске и две в районах. Эти цифры постоянно меняются, - сообщила Ирина Бурашникова.

В Омске зафиксированы случаи заражения свиным гриппом 

Статистики рассказали, какие лекарства подорожали в Омске во время эпидемии гриппа

r Теги  •  #грипп #Роспотребнадзор #эпидемия

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
В Омске падает выпуск промышленной продукции  •  сегодня, 13:55
Омские активы издательства "Советская Сибирь" могут перейти новому владельцу  •  сегодня, 13:37
В Омской области клиентов нарколога лишили водительских прав  •  сегодня, 11:58
Омич украл в больнице планшет и сбежал через окно по простыням  •  сегодня, 11:52  •   1
В Омской области безработный забил молотком продавца водки  •  сегодня, 11:15  •   2
Омская область получит одну из крупнейших субсидий на сельские дороги  •  сегодня, 11:12
Росювелирторг 240х400
Иети шоу 240х400
Вавилон