Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро

Сегодня, 24 января, заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора ведомства Ирина Бурашникова рассказала, что за прошлую неделю уровень заболеваемости на территории муниципальных районов превысил эпидемический порог на 34 %, в Омске - на 44 %. Заболевших насчитывается более 16 тысяч человек. С сентября подтверждено 40 случаев гриппа. Из них 37 - вирус так называемого гонгконгского гриппа, ещё 2 - свиного.
Ирина Бурашникова
Карантин в регионе вводить пока не планируют, но и улучшения эпидемиологической ситуации в ближайшее время ожидать не стоит. В качестве профилактики специалисты советуют закрывать школы и детские сады, а также вводить масочный режим.
- Такая мера, как поэтапное приостановление образовательного процесса, используется достаточно эффективно. По состоянию на вчерашний день было закрыто 25 групп в 20 дошкольных учреждениях и одно дошкольное учреждение полностью (в сельском районе). Закрыто 86 классов в 29 школах и три школы полностью - одна в Омске и две в районах. Эти цифры постоянно меняются, - сообщила Ирина Бурашникова.
КомментарииДобавить свой