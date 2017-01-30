57 омичей заразились гонконгским гриппом

Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю по области зарегистрировано 20 895 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 105,63 на 10 тыс. населения, что на 61 % выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В городе 14 486 случаев заболевания. Показатель составил 123,40 на 10 тыс. населения, что на 74,05% выше уровня эпидемического порога заболеваемости.

Всего, по данным ведомства, с начала эпидемии лабораторно подтверждено 124 случая гриппа, в том числе 56 случаев гриппа А, 57 случаев A/H3N2 (гонконгского), 2 случая A/H1N1 pdm и 9 случаев гриппа В.