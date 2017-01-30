57 омичей заразились гонконгским гриппом
Общество  •  30 января 2017, 21:17, последнее обновление 30 января 2017, 21:22  •  печать

57 омичей заразились гонконгским гриппом

Автор: Варвара Козловская

В регионе зарегистрировано 57 лабораторно подтверждённых случаев гриппа А(H3N2).

Как сообщили сегодня в Роспотребнадзоре, за минувшую неделю по области зарегистрировано 20 895 случаев заболевания гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости составил 105,63 на 10 тыс. населения, что на 61 % выше уровня эпидемического порога заболеваемости. В городе 14 486 случаев заболевания. Показатель составил 123,40 на 10 тыс. населения, что на 74,05% выше уровня эпидемического порога заболеваемости.

Всего, по данным ведомства, с начала эпидемии лабораторно подтверждено 124 случая гриппа, в том числе 56 случаев гриппа А, 57 случаев A/H3N2 (гонконгского), 2 случая A/H1N1 pdm и 9 случаев гриппа В.

Роспотребнадзор: Эпидемия гриппа в Омске закончится не скоро

Карантин в омских школах продлён до 3 февраля

r Теги  •  #грипп #Роспотребнадзор #эпидемический порог

Комментарии

Добавить свой
Последние новости
Омич самостоятельно задержал автомобильного вора  •  сегодня, 17:04  •   1
Компания "Бизнес-Партнёр" хочет получить 103 млн руб. за ремонт омского ИТ-парка  •  сегодня, 16:50
В Омской области мужчину раздавило рухнувшей пекарней  •  сегодня, 16:25
Скончался бывший омский депутат Госдумы Иван Викторов  •  сегодня, 15:55
Омский биатлонист взял золото и серебро на Кубке Европы  •  сегодня, 15:50
В Омске водитель ЗИЛа врезался в припаркованный автомобиль и погиб  •  сегодня, 15:30
Еще новости
Ювелирный Союз 240Х400
Иети шоу 240х400
Вавилон