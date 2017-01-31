Эпидемия гриппа: больницы Омска начали работать без выходных

Из-за эпидемии гриппа в Омске продлена работа взрослых и детских поликлиник. Приём пациентов ведётся и в выходные дни.

Как сообщили сегодня в региональном правительстве, с 1 по 13 февраля в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести приём врачи кабинетов неотложной помощи, дежурные врачи-терапевты и участковые врачи-педиатры. Такое решение принято министерством здравоохранения Омской области, чтобы разгрузить службу скорой помощи.

Записаться на приём к врачу в выходные дни в регистратуре также можно с 9.00 до 14.00 часов. Вызов врача на дом будет возможен с 9.00 до 15.30 часов.

Отметим, что сейчас бригады скорой работают с повышенной нагрузкой, принимая ежедневно более 1400 вызовов. При этом количество вызовов с симптомами ОРВИ и гриппа выросло практически в 4 раза.