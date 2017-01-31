Эпидемия гриппа: больницы Омска начали работать без выходных
Общество  •  31 января 2017, 15:25, последнее обновление 31 января 2017, 16:49  •  печать

Эпидемия гриппа: больницы Омска начали работать без выходных

Автор: Варвара Козловская

Из-за эпидемии гриппа в Омске продлена работа взрослых и детских поликлиник. Приём пациентов ведётся и в выходные дни.

Как сообщили сегодня в региональном правительстве, с 1 по 13 февраля в субботу и воскресенье (4, 5, 11 и 12 февраля) с 9.00 до 14.00 часов будут вести приём врачи кабинетов неотложной помощи, дежурные врачи-терапевты и участковые врачи-педиатры. Такое решение принято министерством здравоохранения Омской области, чтобы разгрузить службу скорой помощи.  

Записаться на приём к врачу в выходные дни в регистратуре также можно с 9.00 до 14.00 часов. Вызов врача на дом будет возможен с 9.00 до 15.30 часов.

Отметим, что сейчас бригады скорой работают с повышенной нагрузкой, принимая ежедневно более 1400 вызовов. При этом количество вызовов с симптомами ОРВИ и гриппа выросло практически в 4 раза.

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r Теги  •  #больница #работа #эпидемия

Комментарии

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Екатерина Семенова  •  31 января 2017, 16:00

Вот, эпидемия гриппа и до нас докатилась...А что, разве каждый год не одно и тоже в этот период происходит?

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