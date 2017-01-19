Неубранные дороги перевели омские машины на автопилот
Общество  •  19 января 2017, 13:50, последнее обновление 19 января 2017, 16:15  •  печать

Неубранные дороги перевели омские машины на автопилот

Автор: Владимир Сахно

Из-за плохой уборки дорог в Омске появляются самоуправляемые автомобили. Машины передвигаются в дорожной колее без помощи водителя.

На YouTube опубликована видеозапись "первого в Омске автомобиля с автоматическим управлением". Омич продемонстрировал, как его ВАЗ-2114 едет по дороге без помощи водителя. Такая ситуация возникла из-за плохой уборки дороги от снега и возникновения ледяной колеи. Автор видео демонстративно убрал руки с руля, а ноги с педалей. Как утверждает автор, таким способом можно проехать половину Омска.  

Видео активно обсуждается в соцсетях. В комментариях люди восхищаются "всемогущей колеёй" и предлагают вручить за такие достижения "Премию Двораковского".

В середине января на плохое состояние городских магистралей обратили внимание региональные чиновники. "Почти 90 % городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине", - заявил тогда начальник Управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

Стоит отметить, что мэрия Омска регулярно отчитывается о борьбе с колейностью и о тысячах кубометров снега, которые убирают с омских улиц. Однако методы уборки дорог вызывают нарекания у некоторых омичей. Так, наш читатель поделился фотографиями последствий уборки на Левобережье и Иртышской набережной.  

 

"Прошлая неделя 14.01.17 г. грязь из снега, песка, реагента на газоне, что категорически запрещено в городе", - сообщает автор снимков. По словам неравнодушного омича, он уже год ведёт переписку с департаментом городского хозяйства и мэром Омска по поводу подобных нарушений правил благоустройства и обеспечения чистоты Омска, однако нарушения повторяются.

Недавно в ходе уборки пешеходной зоны Иртышской набережной водитель снегоуборочной техники повредил несколько лавочек и скрылся с места происшествия. 

Фотография разрушений была опубликована в соцсетях, и омские чиновники начали проверку по этому поводу. Как сообщил "НГС.Омск" директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Омска Владимир Казимиров, лавки забрали на ремонт и вскоре вернут на место, а виновник происшествия будет наказан.

Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания

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