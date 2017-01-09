Омская мэрия отчиталась о вывозе снега за новогодние праздники

Работники Управления дорожного хозяйства и благоустройства вывезли 60 тысяч кубометров снега с начала нового года.

С начала зимнего периода с омских улиц убрали около 250 тыс. кубометров снега, 60 тыс. из которых - только за минувшие праздники. Также за это время использовали почти 43 тыс. тонн песко-соляной смеси. По сообщению департамента городского хозяйства администрации Омска, работы по уборке проходят круглосуточно.

Специалисты департамента отмечают, что владельцы частных домов в зимнее время года должны самостоятельно очищать от снега территории рядом с домами. Нарушителям придётся заплатить штраф. Для физических лиц его размер составляет от 1000 до 5000 рублей, для должностных лиц - от 5000 до 20 000 рублей, а для юридических лиц - от 10 000 до 100 000 рублей.