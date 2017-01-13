Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания

На большинстве городских магистралей накаты и колея, а сами дороги заужены из-за сугробов.

Накануне комиссия регионального Минстроя в составе сотрудников ГИБДД, специалистов дорожных служб и общественников провела рейд по основным магистралям Левобережья от метромоста до улицы Лукашевича. Результаты оказались неудовлетворительными. Специалистов встревожило состояние остановок общественного транспорта, отсутствие остановочных "карманов", а также снежные валы и накаты.

По данным Госавтоинспекции, в Омске за последние две недели из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло более 50 ДТП. Всего с 1 января в адрес дорожных служб направлено более 150 протоколов, возбуждено 115 административных дел, подготовлены десятки материалов в суд за невыполнение предписаний ГИБДД.

- Необходимо срезать наледи, очистить пешеходные зоны, убрать сугробы по обочинам, чтобы расширить проезжую часть. На сегодняшний день почти 90 % городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине, - заявил начальник Управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

К слову, во время рейда на Левобережье комиссия не нашла ни одной дороги, находящейся в нормативном состоянии. Все недостатки взяты на контроль, замечания направлены в городскую администрацию.