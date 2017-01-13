Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания
Общество  •  13 января 2017, 17:30, последнее обновление 13 января 2017, 17:57  •  печать

Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания

Автор: Варвара Козловская

На большинстве городских магистралей накаты и колея, а сами дороги заужены из-за сугробов.

Накануне комиссия регионального Минстроя в составе сотрудников ГИБДД, специалистов дорожных служб и общественников провела рейд по основным магистралям Левобережья от метромоста до улицы Лукашевича. Результаты оказались неудовлетворительными. Специалистов встревожило состояние остановок общественного транспорта, отсутствие остановочных "карманов", а также снежные валы и накаты. 

По данным Госавтоинспекции, в Омске за последние две недели из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло более 50 ДТП. Всего с 1 января в адрес дорожных служб направлено более 150 протоколов, возбуждено 115 административных дел, подготовлены десятки материалов в суд за невыполнение предписаний ГИБДД.

- Необходимо срезать наледи, очистить пешеходные зоны, убрать сугробы по обочинам, чтобы расширить проезжую часть. На сегодняшний день почти 90 % городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине, - заявил начальник Управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.

К слову, во время рейда на Левобережье комиссия не нашла ни одной дороги, находящейся в нормативном состоянии. Все недостатки взяты на контроль, замечания направлены в городскую администрацию.

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r Теги  •  #дороги #ДТП #лед #снег
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Комментарии

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Лариса Савельева  •  13 января 2017, 19:16

Все зимние проблемы решатся весной, поговорят, поговорят, в апреле все растает и начнутся новые проблемы, ямки, ямы и ямищи на дорогах.

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Lena kz  •  13 января 2017, 18:13

неужели нельзя навести порядок в городском хозяйстве? Дайте безработным хоть эту работу - отбивать лед!

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Marta Rodriguez  •  13 января 2017, 17:51

Естественная тенденция: ползимы прошло, а дороги оказывается не соответствуют нормам для таких погодных условий. Ничего удивительного - такая погода зимой в первый раз, до этого много лет был мягкий климат и к подобной неожиданности никто не был готов. Но на самом деле это не смешно, угроза безопасности людей никого не волнует.

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