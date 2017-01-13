Почти 90 % омских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания

Накануне комиссия регионального Минстроя в составе сотрудников ГИБДД, специалистов дорожных служб и общественников провела рейд по основным магистралям Левобережья от метромоста до улицы Лукашевича. Результаты оказались неудовлетворительными. Специалистов встревожило состояние остановок общественного транспорта, отсутствие остановочных "карманов", а также снежные валы и накаты.
По данным Госавтоинспекции, в Омске за последние две недели из-за неудовлетворительного состояния автодорог произошло более 50 ДТП. Всего с 1 января в адрес дорожных служб направлено более 150 протоколов, возбуждено 115 административных дел, подготовлены десятки материалов в суд за невыполнение предписаний ГИБДД.
- Необходимо срезать наледи, очистить пешеходные зоны, убрать сугробы по обочинам, чтобы расширить проезжую часть. На сегодняшний день почти 90 % городских дорог не соответствуют требованиям зимнего содержания, и подавляющее количество ДТП происходит именно по этой причине, - заявил начальник Управления дорожного комплекса Омской области регионального Минстроя Дмитрий Христолюбов.
К слову, во время рейда на Левобережье комиссия не нашла ни одной дороги, находящейся в нормативном состоянии. Все недостатки взяты на контроль, замечания направлены в городскую администрацию.
Все зимние проблемы решатся весной, поговорят, поговорят, в апреле все растает и начнутся новые проблемы, ямки, ямы и ямищи на дорогах.
неужели нельзя навести порядок в городском хозяйстве? Дайте безработным хоть эту работу - отбивать лед!
Естественная тенденция: ползимы прошло, а дороги оказывается не соответствуют нормам для таких погодных условий. Ничего удивительного - такая погода зимой в первый раз, до этого много лет был мягкий климат и к подобной неожиданности никто не был готов. Но на самом деле это не смешно, угроза безопасности людей никого не волнует.