Омский губернатор предложил ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог

Сегодня, 26 декабря, сотрудники ГИБДД рассказали губернатору, что сложившаяся в Омске ситуация требует принятия экстренных мер для нормализации дорожного движения. По их словам, несмотря на требования немедленно принять меры и убрать снег, ничего кардинально не меняется.
- Тротуары и подходы к пешеходным переходам на большинстве улиц не отвечают минимальным требованиям по обеспечению безопасности пешеходов, - цитирует пресс-служба облправительства заместителя начальника ГИБДД Управления МВД РФ по Омской области Игоря Триколе. - Наличие снежного наката, ледяной корки на дорожном покрытии, колейность и зауженность проезжих частей, образованные в результате несвоевременной, недостаточной и некачественной уборки снежных масс, являются причинами заторов практически в течение любого дня и факторами повышенной аварийности.
Мэр Вячеслав Двораковский попытался доказать, что сегодня состояние улиц лучше, чем в предыдущие годы. По его словам, грузовыми машинами ежедневно вывозится до семи тысяч кубометров снега. Губернатор Омской области усомнился в достоверности представленной градоначальником информации и предложил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.
- Кто вам докладывает такие цифры? Если бы такими объёмами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно, - с уверенностью заявил глава региона. - Что за самоуспокоенность? Либо вас вводят в заблуждение. Вы проедьте по городу: дороги настолько сузились, что машины разъехаться не могут. <...> Нужна, прежде всего, хорошая организация. Не получается, не справляетесь - давайте объявим в Омске режим ЧС на неделю, возьмём с предприятий технику, распределим участки в городе и уберём их. Директорский корпус не против, я разговаривал. Нужна помощь - поможем. Заведём ДРСУ. До Нового года приведите город в нормальное состояние. Поймите же – это, прежде всего, безопасность наших граждан.
В итоге Минстрою было поручено организовать контроль за состоянием проезжей части во всех муниципальных образованиях и предупредить всех ответственных о необходимости предпринять все необходимые меры для устранения нарушений. "Предупреждаю – там, где ГИБДД даст заключение, что авария произошла из-за недоработки дорожных служб, будут применены самые жёсткие взыскания", - подытожил губернатор.
Двараковского еще в первые два года правления в отставку отправить надо было! Атеперь то что?!
Критиковать мэра можно, но гораздо важнее решить вопрос с уборкой снега на дорогах.