Омский губернатор предложил ввести режим ЧС из-за плохой уборки дорог

На заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения глава Омской области Виктор Назаров раскритиковал мэра Вячеслава Двораковского за плохую, по его мнению, организацию работ по уборке снега.

Сегодня, 26 декабря, сотрудники ГИБДД рассказали губернатору, что сложившаяся в Омске ситуация требует принятия экстренных мер для нормализации дорожного движения. По их словам, несмотря на требования немедленно принять меры и убрать снег, ничего кардинально не меняется.

- Тротуары и подходы к пешеходным переходам на большинстве улиц не отвечают минимальным требованиям по обеспечению безопасности пешеходов, - цитирует пресс-служба облправительства заместителя начальника ГИБДД Управления МВД РФ по Омской области Игоря Триколе. - Наличие снежного наката, ледяной корки на дорожном покрытии, колейность и зауженность проезжих частей, образованные в результате несвоевременной, недостаточной и некачественной уборки снежных масс, являются причинами заторов практически в течение любого дня и факторами повышенной аварийности.

Мэр Вячеслав Двораковский попытался доказать, что сегодня состояние улиц лучше, чем в предыдущие годы. По его словам, грузовыми машинами ежедневно вывозится до семи тысяч кубометров снега. Губернатор Омской области усомнился в достоверности представленной градоначальником информации и предложил ввести в городе режим чрезвычайной ситуации.

- Кто вам докладывает такие цифры? Если бы такими объёмами вывозили, дороги были бы чистыми, а они убираются несвоевременно и некачественно, - с уверенностью заявил глава региона. - Что за самоуспокоенность? Либо вас вводят в заблуждение. Вы проедьте по городу: дороги настолько сузились, что машины разъехаться не могут. <...> Нужна, прежде всего, хорошая организация. Не получается, не справляетесь - давайте объявим в Омске режим ЧС на неделю, возьмём с предприятий технику, распределим участки в городе и уберём их. Директорский корпус не против, я разговаривал. Нужна помощь - поможем. Заведём ДРСУ. До Нового года приведите город в нормальное состояние. Поймите же – это, прежде всего, безопасность наших граждан.

В итоге Минстрою было поручено организовать контроль за состоянием проезжей части во всех муниципальных образованиях и предупредить всех ответственных о необходимости предпринять все необходимые меры для устранения нарушений. "Предупреждаю – там, где ГИБДД даст заключение, что авария произошла из-за недоработки дорожных служб, будут применены самые жёсткие взыскания", - подытожил губернатор.