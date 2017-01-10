В Омске для очистки межквартальных проездов не хватает техники

В администрации города при уборке улиц в очередной раз сетуют на аномальную погоду.

Межквартальные проезды в Омске начнут чистить после высвобождения техники с центральных магистралей, сообщает пресс-служба администрации города. Сейчас чистка дорог осуществляется в круглосуточном режиме. На городских магистралях работает до 200 единиц техники.

Перед новогодними праздниками стояла аномальная погода - мороз, снег, дождь, - напомнил директор управления дорожного хозяйства и благоустройства Владимир Казимиров. - Всё это не могло не сказаться на состоянии городских дорог. Мэром была поставлена серьёзная задача по очистке города от снега, и мы с ней справились. Замечания по колейности, сужению проезжей части, наледи мы исправили.

Особое внимание городские службы уделяют чистке остановок общественного транспорта и пешеходных переходов. Сотрудникам управления пришлось прибегнуть к ручному труду. Многие бригады орудуют лопатами и мётлами.

В мэрии Омска напомнили, что в соответствии с муниципальным заданием обязаны чистить межквартальные проезды и дороги ко дворам многоквартирных домов. В новогодние праздники омские дворы утопали в снегу. Сейчас коммунальщики понемногу начали приводить придомовые территории в порядок. Осложняет ситуацию образовавшаяся на дороге колейность.