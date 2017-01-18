Правительство Омской области пока не планирует объявлять карантин из-за гриппа
Общество  •  18 января 2017, 17:15, последнее обновление 18 января 2017, 17:41  •  печать

Правительство Омской области пока не планирует объявлять карантин из-за гриппа

Автор: Василий Епанчинцев

Бороться с эпидемией гриппа и ОРВИ в регионе пока решили ограничением количества массовых мероприятий.

На сегодняшнем заседании правительства Омской области министр образования Сергей Канунников рассказал о том, что руководителям органов местного самоуправления рекомендовано сократить число массовых мероприятий. Ежедневно министерство получает информацию от Роспотребнадзора.

За ситуацией мы следим ежедневно, - сказал Канунников. - Пока принято решение максимально сократить число массовых мероприятий в школах. Продолжают работу вузы. Мы понимаем, что если закроем детские сады, то половина города у нас сядет отдыхать дома.

Губернатор Виктор Назаров отметил, что руководителям образовательных учреждений дано право самостоятельно объявлять карантин в зависимости от ситуации. "Пока карантина в регионе вводится не будет, - отметил Назаров. - Дети не должны отстать от школьной программы. Пока принято решение пойти по такому пути".

Также глава региона дал поручение министру здравоохранения Андрею Стороженко проследить за наличием масок и препаратов в аптеках: "Ситуация прошлого года, когда у нас не хватало масок, не должна повториться. Необходимо следить, чтобы цены на препараты оставались в установленных пределах".

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r Теги  •  #Виктор Назаров #грипп #карантин #Сергей Канунников #эпидемия

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