Статистики рассказали, какие лекарства подорожали в Омске во время эпидемии гриппа

По данным выборочного обследования потребительского рынка Омской области, средние цены на медикаменты с октября по декабрь 2016 года выросли на 1,9 %, что немногим ниже, нежели за этот период в прошлом году (2,2 %).

Из медикаментов, входящих в перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных средств, более всего подорожали глицин (на 4,4 %), сеннозиды А и В (на 4,1 %), галазолин (на 3,6 %) и амоксициллин (на 3 %). Среди медикаментов отечественного производства значительно выросли цены на настойку пустырника (на 22,2 %) и йод (на 13,4 %). Незначительно подорожали корвалол (на 6,4 %) и левомеколь (на 5,4 %). Среди импортных лекарственных препаратов наибольшее повышение цен отмечено на альмагель (на 7,7 %), ренни (на 7,3 %) и бромгексин (на 6,8 %).

Между тем снижение цен зарегистрировано на 13 из 45 медикаментов, включённых в федеральное статистическое наблюдение. Так, снизилась стоимость валидола (на 7,3 %), аллохола (на 6,5 %), сульфацетамида (на 3,8 %), амброксола (на 3,6 %), таурина (на 2,9 %) и эналаприла (на 2,9 %).