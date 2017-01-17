Начавшаяся эпидемия гриппа грозит Омской области карантином

По данным омского Роспотребнадзора на сегодня, 16 декабря, в регионе зарегистрировано 12959 случае заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями, из них 10758 - в Омске. Эпидпорог превышен на 45,2% по области и 57,7% по городу, и по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло практически в два раза. Сильнее всего инфекции ударили по двум категориям - дети 7-14 лет и лица старше 15 лет. 28,6% случаев приходятся на вирус гриппа А (H3N2), это так называемый гонконгский грипп, который в этом году получил широкое распространение по всей стране.

В связи с такой неблагоприятной ситуацией главный санитарный врач области Александр Крига рекомендовал главам Омска и муниципалитетов вводить профилактические мероприятия, дополнительные каникулы в школах, масочный режим, а также отменять массовые мероприятия. Минздраву поручено создать запас медикаментов и необходимые условия в больницах, ввести обязательный медосмотр детей в школах и детсадах. При необходимости занятия будут остановлены.