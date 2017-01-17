Начавшаяся эпидемия гриппа грозит Омской области карантином
Общество  •  16 января 2017, 21:29, последнее обновление 16 января 2017, 22:58  •  печать

Начавшаяся эпидемия гриппа грозит Омской области карантином

Автор: Екатерина Криль

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе превысила эпидемический порог, в связи с чем вводятся особые меры.

По данным омского Роспотребнадзора на сегодня, 16 декабря, в регионе зарегистрировано 12959 случае заболеваний гриппом и острыми респираторными инфекциями, из них 10758 - в Омске. Эпидпорог превышен на 45,2% по области и 57,7% по городу, и по сравнению с предыдущей неделей количество заболевших выросло практически в два раза. Сильнее всего инфекции ударили по двум категориям - дети 7-14 лет и лица старше 15 лет. 28,6% случаев приходятся на вирус гриппа А (H3N2), это так называемый гонконгский грипп, который в этом году получил широкое распространение по всей стране.

В связи с такой неблагоприятной ситуацией главный санитарный врач области Александр Крига рекомендовал главам Омска и муниципалитетов вводить профилактические мероприятия, дополнительные каникулы в школах, масочный режим, а также отменять массовые мероприятия. Минздраву поручено создать запас медикаментов и необходимые условия в больницах, ввести обязательный медосмотр детей в школах и детсадах. При необходимости занятия будут остановлены.

Организаторы отменили "Турфест" из-за эпидемии гриппа

Медики подтвердили распространение в Омске гонконгского гриппа

r Теги  •  #Александр Крига #грипп #Роспотребнадзор #эпидемия

Комментарии

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Таисия Петрова  •  16 января 2017, 21:38

Какие приятные детские воспоминания когда из-за морозов и карантинов отменяли занятия в школе, все кто не болеет во дворе играет, и не сотовых, ни вайберов, никаких домашек, не то сейчас

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