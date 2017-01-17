Омские школы начали вводить карантин по гриппу
Общество  •  17 января 2017, 15:13, последнее обновление 17 января 2017, 15:25  •  печать

Омские школы начали вводить карантин по гриппу

Автор: Екатерина Криль

Уже одно среднее образовательное учебное заведение полностью закрылось из-за большого количества заболевших.

По состоянию на 17 января, одна из омских школ ввела карантин на неделю во всём учреждении в связи с отсутствием 20 % учащихся и более. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в городском департаменте образования, в ещё двух школах на карантин закрыты отдельные классы, в одном детсаду закрылась одна группа.

Накануне региональный Роспотребнадзор констатировал превышение эпидемиологического порога по заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим главный санитарный врач Омской области Александр Крига рекомендовал муниципалитетам ввести противоэпидемические мероприятия, предполагающие в том числе закрытие образовательных учреждений на карантин. Наибольшее число заболевших - дети от 7 до 14 лет и взрослые.

Отметим, что профилактические меры принимаются во всех образовательных учреждениях. Медиками рекомендовано отменить массовые мероприятия, ввести обязательный медосмотр детей, своевременно изолировать заболевших и др.

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r Теги  •  #грипп #департамент образования #карантин #школа

Комментарии

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Таня Шапран  •  17 января 2017, 15:42

Если б ещё школы закрылись, а дети дома сидели. Тогда толк бы был от таких мер.

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