Омские школы начали вводить карантин по гриппу

По состоянию на 17 января, одна из омских школ ввела карантин на неделю во всём учреждении в связи с отсутствием 20 % учащихся и более. Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в городском департаменте образования, в ещё двух школах на карантин закрыты отдельные классы, в одном детсаду закрылась одна группа.

Накануне региональный Роспотребнадзор констатировал превышение эпидемиологического порога по заболеваемостью гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. В связи с этим главный санитарный врач Омской области Александр Крига рекомендовал муниципалитетам ввести противоэпидемические мероприятия, предполагающие в том числе закрытие образовательных учреждений на карантин. Наибольшее число заболевших - дети от 7 до 14 лет и взрослые.

Отметим, что профилактические меры принимаются во всех образовательных учреждениях. Медиками рекомендовано отменить массовые мероприятия, ввести обязательный медосмотр детей, своевременно изолировать заболевших и др.