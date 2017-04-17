В Омске остался один кандидат в мэры

Сегодня в Горсовет поступило заявление о самоотводе от Владимира Куприянова - одного из кандидатов на пост мэра Омска. Наличие такого заявления подтвердил член выборной комиссии, депутат Горсовета Алексей Ложкин. Начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков пояснил, что на такой шаг Куприянов вынужден был пойти по состоянию здоровья.
Напомним, в среду, 19 апреля, на заседании Омского городского совета депутаты из двух претендентов - министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова и предпринимателя-общественника Андрея Ерошевича должны были выбрать одного, который бы и стал мэром города.
Ранее также по состоянию здоровья из предвыборной гонки выбыл заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков.
На вопрос корреспондента "Омск Здесь", может ли Горсовет избирать мэра в случае, если один из двух кандидатов взял самоотвод, председатель Галина Горст ответила, что может:
- Снятие одной из кандидатур никак не повлияет на процедуру. Депутаты могут выбрать мэра даже если на этот пост претендует только один кандидат, - добавила Галина Горст.
Немного смешно все это звучит. Так зачем вообще вся эта суматоха с выборами? Какой в них смысл?
Какие это выборы, если кандидат один? Тут что-то похоже на нечестную игру, два кандидата неожиданно заболели, нужно органам разобраться.
Удивительное рядом - о проблемах со своим здоровьем кандидаты в мэры узнают перед самыми выборами.