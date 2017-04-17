В Омске остался один кандидат в мэры

В Омский городской совет поступило заявление о самоотводе одного из двух претендентов на кресло градоначальника - Владимира Куприянова. По состоянию здоровья он не сможет принять участие в выборах.

Сегодня в Горсовет поступило заявление о самоотводе от Владимира Куприянова - одного из кандидатов на пост мэра Омска. Наличие такого заявления подтвердил член выборной комиссии, депутат Горсовета Алексей Ложкин. Начальник Главного управления информационной политики Омской области Станислав Сумароков пояснил, что на такой шаг Куприянов вынужден был пойти по состоянию здоровья.

Напомним, в среду, 19 апреля, на заседании Омского городского совета депутаты из двух претендентов - министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова и предпринимателя-общественника Андрея Ерошевича должны были выбрать одного, который бы и стал мэром города.

Ранее также по состоянию здоровья из предвыборной гонки выбыл заместитель председателя правительства Омской области Станислав Гребенщиков.

На вопрос корреспондента "Омск Здесь", может ли Горсовет избирать мэра в случае, если один из двух кандидатов взял самоотвод, председатель Галина Горст ответила, что может:

- Снятие одной из кандидатур никак не повлияет на процедуру. Депутаты могут выбрать мэра даже если на этот пост претендует только один кандидат, - добавила Галина Горст.