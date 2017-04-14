Куприянов и Ерошевич претендуют на пост мэра Омска
Политика  •  14 апреля 2017, 15:28, последнее обновление 14 апреля 2017, 16:13  •  печать

Куприянов и Ерошевич претендуют на пост мэра Омска

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В Городском совете назвали имена двух кандидатов, которые переходят в третий, заключительный этап выборов градоначальника. Кто-то из них и станет будущим мэром Омска.

Члены конкурсной комиссии в ходе голосования определили двух претендентов на пост мэра Омска. Ими стали региональный министр труда и социального развития Владимир Куприянов и предприниматель-общественник, активист народного фронта Андрей Ерошевич. Оба набрали по восемь голосов.

Добавим, что Владимир Куприянов является министром труда и социального развития Омской области с 30 октября 2015 года, ранее работал в структурах администрации города. Про Андрея Ерошевича известно не так много. Он предприниматель, ему 30 лет.

На заседании Горсовета 19 апреля станет известно имя нового градоначальника. Ожидается, что перед народными избранниками потенциальные кандидаты на кресло главы города выступят с краткой речью, после будет голосование.

Теги  •  #выборы #голосование #мэр

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