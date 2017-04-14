Сергей Тодоров: "Хотелось бы видеть более профессиональных кандидатов в мэры"

- Сергей Николаевич, конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов, которые предстанут перед Омским городским советом 19 апреля. Какими вы находите итоги работы выборщиков?

- Окончательные итоги можно подвести тогда, когда Омский городской совет проголосует за кандидатов. До этого произойти ещё может многое, в том числе на заседании Горсовета. Весь принятый регламент комиссия прошла уверенно, без шума, скандалов и разборок. Самое главное, принципиально отработана технология.

- Как вы оцените качества кандидатов, дошедших до этапа собеседований?

- Нам бы конечно хотелось, чтобы состав кандидатов был намного профессиональнее и опытнее. В городе много достойных кандидатов. Думаю, что в следующий раз будет больше "тяжеловесов". Но это только начало. Для того чтобы каждого кандидата можно было рассматривать в качестве реального градоначальника, мы должны были пройти этот первый этап, набраться опыта. На нас смотрели все. Теперь они поняли, выбранная процедура голосования - жизнеспособна.

- Выбор в пользу Владимира Куприянова понятен - человек опытный и занимает пост областного министра. Но почему такое же количество голосов выборщиков - восемь - получил 30-летний предприниматель Андрей Ерошевич, не представивший, по сути, никакой программы и большую часть времени пересказывавший собственную биографию?

- Я голосовал за Ерошевича как за молодого предпринимателя. На самом деле у него была очень интересная программа. Его успех показывает, что молодое поколение должно участвовать в таких выборах. У меня есть дети как раз такого вот "переходного возраста". Андрей Ерошевич дал ответы сегодня многим ребятам, которые хотят уехать из Омска. Давайте назовём выбор Куприянова и Ерошевича сплавом опыта и молодости. Андрей Николаевич Ерошевич мог бы стать прекрасным лидером для молодёжного парламента. Говоря спортивным языком, он дошёл до полуфинала высшей лиги. Могу сказать, что перед нами не стояла задача выбрать двух тяжеловесов. Давайте посмотрим, как поступит Омский городской совет.

- Вы считаете эту процедуру более доступной и легитимной, чем прямые выборы?

Сегодня вы видели разнообразие кандидатов, мнений и возможностей. Мы подтвердили, что комиссия действовала в строгом соответствии тем официальным документам, которые поступили.

- В будущем процедура выборов может измениться?

- Может быть, стоит ограничить количество кандидатов. Рассматривать разом 16 программ слишком тяжело. Требуется серьёзная концентрация. Но мы подтвердили, что существующий формат выборов жизнеспособен. Он более доступен и имеет разнообразие мнений. Согласитесь, что и для журналистов работа комиссии была открыта. Старались никому не отказывать и быть на связи. Благоприятная ситуация создана для всех.

Не стоит говорить, что с отменой прямых выборов они потеряли легитимность. Это мнение не отвечает требованиям времени. Избиратели делегируют депутатам полномочия по принятию решений, что они и делают. На всеобщих выборах мы потратили бы много времени и денег. Наша мобильная форма выборов не нарушает ни легитимности, ни выборности. Здесь сделан акцент на принятии решений депутатов Городского совета. И мне бы хотелось, чтобы затраченный труд комиссии не прошёл даром.